« Point de processus politique avec les gangs », déclare N. Bourita à Dakhla

Le ministre marocain des Affaires étrangères a traité ceux qui obstruent la circulation des biens et des personnes à la frontière maroco-mauriatnienne de «brigands». «Point de processus politique avec les gangs. Point de processus politique avec les brigands et point de processus politique avec la partie qui a perdu toute crédibilité et qui travaille en tant que groupe armé et gang (…) Elle ne peut être l’interlocutrice du Maroc et ne peut être une partie dans tout processus politique», a-t-il martelé.

N. Bourita a souligné que malgré «ces actes de brigandage», le Maroc est déterminé à continuer «sur la voie» qu’il a choisie «avec la conviction des Etats, dans la légitimité internationale et avec les positions claires des Nations unies sur ces provocations et leur illégalité, que ce soit par le Conseil de sécurité dans sa résolution en 2017, ou par le secrétaire général des Nations unies».

Le Patron de l’ONU, Antonio Guterres a appelé, à nouveau, mercredi 21 octobre, le Front à quitter la zone tampon de Guerguerat et de ne plus obstruer la circulation civile et commerciale régulière dans cette zone.

La République de Guinée Équatoriale a ouvert, vendredi, un consulat général à Dakhla. Il s’agit de la 7ème représentation consulaire inaugurée à Dakhla en 2020, après le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier, le consulat général de la Guinée, qui a commencé à offrir ses services le 17 du même mois, le consulat général de la République de Djibouti (28 février), le consulat général de la République du Liberia (12 mars), le consulat général du Burkina Faso et le consulat général de la République de Guinée Bissau inaugurés ce vendredi.