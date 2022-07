Politiques publiques et jeunesse : Le CESE répond interrogations des Conseillers

Le projet de cet avis a été élaboré dans le cadre d’une saisine reçue de la Chambre des conseillers, a indiqué le CESE dans un communiqué. Cette étude, qui vise à évaluer l’efficacité, la convergence et la mise en œuvre de ces politiques, en tenant compte de leur capacité à assurer le développement intégré des jeunes, s’articule autour de cinq axes fondamentaux et complémentaires, tirés du référentiel de la Charte sociale que le CESE avait préalablement élaboré sur la base des droits fondamentaux – stipulés dans la Constitution et les accords internationaux ratifiés par Maroc – garantissant un développement intégré pour la jeunesse marocaine.

Il s’agit de l’éducation et la formation, qui contribuent à l’acquisition et au renforcement des compétences et capacités individuelles et du développement culturel et l’accès aux activités sportives et de divertissement insufflant les valeurs de modernité, d’ouverture, d’innovation et de créativité.

Ces axes concernent également l’accès aux services de santé et à la protection sociale nécessaires au maintien de la santé mentale et physique, l’intégration économique et l’accès au marché du travail qui assurent une vie décente et contribuent à la création de richesse, ainsi que la contribution à l’édification de la démocratie et d’une société harmonieuse.