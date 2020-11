Population vulnérable: L’Exécutif s’active pour décrocher le soutien de la Banque Mondiale

Ayant pour objectif de rendre le Royaume éligible aux fonds proposés dans le cadre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) qui se base essentiellement sur la norme environnementale et sociale N°10 (Mobilisation des Parties Prenantes et Information) du Cadre Environnementale et Social (CES) de la Banque Mondiale, ce projet se veut cohérent avec la stratégie nationale déjà mise en place par les autorités politiques et sanitaires du Royaume et comprend quatre composantes dont la première est les transferts monétaires d’urgence pour répondre à la crise de la COVID-19.

Cette composante est destinée au financement partiel, de manière rétroactive, de l’Opération «TADAMON» des Transferts monétaires, d’un montant de 160 M USD. Ladite opération, préalablement financée par le Fonds COVID-19, a permis de réaliser des transferts monétaires de l’ordre de 420 M USD par mois, décaissés en mars, avril et juillet 2020, au profit d’environ 5,5 millions de bénéficiaires parmi la population vulnérable, à savoir les chefs de ménages opérant dans l’informel, ayant perdu leurs revenus du fait du confinement obligatoire lié à la crise sanitaire.

La deuxième composante concerne le programme de Transferts monétaires pour la relance et la protection du capital humain, elle vise à financer partiellement le programme « TAYSSIR » pour continuer à assurer la scolarisation des enfants à travers l’accès audit programme. La troisième composante concerne les programmes de Transferts monétaires pour renforcer la résilience, elle vise à accompagner le processus de mise en œuvre de la politique marocaine de la Protection Sociale pour assurer un cadrage institutionnel et technique et un espace fiscal adéquat.

Enfin la Composante d’urgence dont l’objectif est de pouvoir demander à la Banque Mondiale une réaffectation rapide des fonds du projet pour répondre rapidement et efficacement à une urgence ou une crise éligible (ex. catastrophe naturelle ou d’origine humaine) qui peut avoir un impact économique ou social défavorable. Le suivi du projet sera réalisé à travers un certain nombre d’indicateurs de performance clés et par la publication d’un rapport indépendant sur ses interactions avec ses différentes parties prenantes.