Port du masque: les autorités sévissent!

Il était temps! Le relâchement constaté chez certains en matière de respect des mesures sanitaires a conduit à l’explosion des contaminations au Covid-19 ces derniers temps entraînant dans son sillage une augmentation des cas de décès.

Cette situation a amené les autorités à faire une piqûre de rappel via un communiqué du ministère de l’Intérieur où il rappelle que « «dans un souci constant et continu de préserver la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens et dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de précaution et de prévention contre le Coronavirus afin d’endiguer sa propagation, et suite au relâchement de certains individus face au respect des mesures obligatoires fixées à cet effet, les autorités publiques rappellent que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile».

Et pour marquer sa détermination quant à l’application stricte de ces mesures obligatoires, le département de Abdelouafi Laftit souligne que les autorités « n’hésiteront pas à appliquer les sanctions prévues par la loi à l’encontre de toute personne ayant enfreint l’obligation du port du masque de protection ».

En l’espèce, le manquement au respect des règles sanitaires obligatoires, notamment le port du masque, est passible des peines prévues dans l’article 4 du décret-loi N°2.20.292 qui prévoit «une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et une amende variant entre 300 et 1.300 dirhams.»

Certes les mesures dissuasives pourront apporter leurs fruits dès lors que l’humain réagi plus promptement aussitôt qu’on touche à sa poche, il n’en demeure pas moins que pour la sécurité de tous, il convient de maintenir un effort de communication constant sur les réels enjeux de cette pandémie.