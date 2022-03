Pour alimenter l’Ukraine en combattants : Les Turcs pompent du gisement des djihadistes d’Idlib

Selon l’agence russe Sputnik, des chefs de l’organisation Hayat Tahrir al-Cham (HTC), vitrine actuelle du Front al-Nosra, branche armée d’al-Qaida en Syrie, ont organisé au début de la semaine passée une série de réunions avec des chefs de plusieurs milices dont le Parti islamique du Turkestan, Ansar al-Tawhid et Hourras Eddine. Il leur a été permis d’autoriser à certains de leurs miliciens de se rendre en Ukraine via la Turquie.

La plupart de ces miliciens ont des problèmes avec les dirigeants de HTC. Ils avaient récemment fait l’objet de graves harcèlements, allant jusqu’à l’emprisonnement et des menaces de châtiment, avant que cette opportunité ne se présente comme un règlement qui convient aux deux parties.

Car cette occasion permet à HTC et Cie de se débarrasser d’eux en les envoyant combattre en Ukraine. En même temps, ils pourraient avoir une nouvelle chance et percevoir des émoluments pour leur contribution. Les salaires pourraient atteindre les 1200 à 1500 dollars par mois, selon certaines sources.

lesquelles ont indiqué à Sputnik que 150 des 450 miliciens sont d’origine française, belge, chinoise, marocaine, tunisienne, tchétchène et britannique. Alors que les 300 autres sont des Syriens originaires des deux gouvernorats d’Idleb et d’Alep. La plupart de ces combattant avaient rejoint les rangs de HTC et d’Ansar al-Tawhid, mais un petit nombre appartiennent au Faylaq al-Cham et au Front national de libération, tous deux pro-trucs.

Ces mercenaires du Cham sont arrivés en Ukraine, dans la nuit du dimanche 6 mars, indique Sputnik, c’est-à-dire trois jours après leur départ de Syrie Les miliciens avaient été acheminés de la région syrienne frontalière de Kherbet Joz vers les territoires turcs où ils ont été rassemblés sous la supervision de personnes influentes qui selon Sputnik semblent faire partie des renseignements turcs.

Depuis qu’ils sont arrivés en Ukraine, les contacts avec eux ont été rompus et personne ne sait vers quelles régions ils vont être expédiés, ont conclu les sources pour l’agence russe.