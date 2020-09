Pour conjurer la Covid-19, Spoutnik V pour tous en Russie

L’agence de presse TASS a rapporté le 12 septembre que les premiers lots du vaccin russe contre la Covid-19, baptisé Spoutnik V, ont été expédiés dans toutes les régions du pays. Les livraisons sont attendues d’ici le 14 septembre, a expliqué aux journalistes Mikhaïl Murachko ministre russe de la santé. «Les premiers lots ont déjà été expédiés dans toutes les régions [de la Russie], la région de Leningrad recevra There is no event associated with this shortcode. parmi les premiers. En fait, les premiers échantillons de vaccin seront livrés d’ici lundi [14 septembre]», a déclaré le ministre.

Le 11 août, la Russie est devenue le premier pays à enregistrer un vaccin contre le nouveau coronavirus baptisé Spoutnik V. Le ministère de la Santé a fait savoir que le vaccin créé par le Centre fédéral de recherche en épidémiologie et en microbiologie N. F. Gamaleya avait montré son efficacité dans le cadre des essais cliniques. «Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré […] Je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable», avait déclaré le jour même le président de la Russie.

Conçu en cinq mois, le vaccin a été «testé de manière standard. C’est-à-dire qu’il a passé toutes les étapes de l’étude de toxicité et d’efficacité», expliquait le 17 août Denis Logounov, chercheur du centre Gamaleïa.