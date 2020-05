Pour la « loi-muselière 22-20 », le ministre de la Justice recule… pour mieux sauter ? 

« Au regard des circonstances particulières que traverse notre pays sur fond d’état d’urgence sanitaire, j’ai décidé de demander au Chef du gouvernement et aux membres de la commission ministérielle compétente de repousser les travaux sur le projet de loi 22.20 jusqu’à la fin de la période actuelle et la tenue des concertations nécessaires avec l’ensemble des acteurs concernés », a souligné le ministre.

Une telle démarche, a-t-il expliqué, « émane de notre souci de faire en sorte que la version définitive du projet soit en conformité avec les principes constitutionnels pertinents et qu’elle puisse consolider les acquis de notre pays en matière des droits de l’Homme ».

Le projet de loi en question a été jugé « liberticide » et dénoncé en tant que tel par nombre d’ONG locales et internationales. Plus, il a aussi essuyé le rejet catégorique de la part de nombre de formations politiques (PAM, Istiqlal, PSU, etc. Et drainé, finalement, l’ire de l’USFP, parti duquel dépend le ministre de la Justice. Après une période de « flottement », le parti que préside Driss Lachgar, soudainement taiseux, s’est finalement exprimé en défaveur du projet de loi en question.

Même le PJD qui pilote l’actuel Exécutif a judicieusement choisi de prendre ses distances avec ledit projet de loi contesté. Le secrétariat général du PJD a fini par commenter le projet de loi 22.20 visant à museler la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. L’instance a demandé au gouvernement de «reporter la présentation de ce projet au Parlement jusqu’à son amendement final par une commission ministérielle, eu égard aux circonstances exceptionnelle que traverse notre pays», indique-t-elle. Tout en appelant son chef à «élargir les consultations institutionnelles sur le projet, avec la participation des institutions constitutionnelles concernées»… c’est-à-dire sans les associations des droits de l’Homme.

Le secrétariat général du PJD a souligné que «toute législation dans ce domaine doit prendre en considération la garantie de l’exercice des droits et libertés fondamentaux, et ce dans le cadre de la responsabilité». D’où son «rejet de toute disposition législative contraire à l’exercice de ces libertés décrétées et garanties par la constitution».

Tout cela sent le soufre puisque lors de l’examen dudit projet de loi par le gouvernement en mars dernier, la majorité des ministres « islamistes » étaient physiquement présents.

Le CNP franchement contre

De son coté, le Conseil national de la presse a critiqué la démarche du gouvernement concernant l’adoption de loi 22-20 sur les réseaux sociaux le 19 mars dernier. Pour l’assemblée générale du CNP, réunie le 30 avril dernier, le gouvernement a agi en violation de l’article 2 de la loi portant création du Conseil, qui lui confère le droit de se prononcer sur ce type de texte.

Le CNP dit s’accrocher à son droit de donner son avis sur les dispositions de ce projet de loi. Une lettre dans ce sens a été déjà adressée au chef du gouvernement, est-il indiqué. Le CNP a également fait part de sa compréhension des préoccupations exprimées par l’opinion publique concernant les dispositions de ce projet de loi.