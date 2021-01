Pour les British, le statut du Sahara toujours « indéterminé » !

Pour le ministre d’Etat James Cleverly, «comme le précise l’article de l’accord relatif à l’aspect territorial, l’Accord d’association Royaume-Uni-Maroc est applicable de la même manière que les accords liant l’Union européenne au Maroc.» Lequel responsable a ajouté que «l’application de certaines parties de l’accord d’association Royaume-Uni / Maroc à quelques produits originaires du Sahara occidental, conformément à l’arrêt de la Cour de justice européenne relatif à cette question, n’affecte pas notre position concernant le statut du Sahara occidental que nous considérons comme indéterminé».

Le luxe de précisions apportées par le responsable britannique a de quoi « clore » le débat entre Britanniques. Plus, cela ne remet pas en question l’intégration du Sahara dans la compétence juridique de l’accord signé entre Londres et Rabat en octobre 2019. Mais il faut dire que pour la diplomatie marocaine, il reste important de redoubler d’efforts pour tenter d’infléchir les positions des politiques qui restent prisonniers du carcan séparatiste. La diplomatie partisane et parlementaire pourrait servir de meilleur relais pour amener Londres à s’inspirer de la démarche US qui a avalisé la marocanité du Sahara tout en appelant à opérationnaliser l’offre d’autonomie dans les provinces sahariennes récupérées.