Pour répression des manifestants, le ministre de l’Intérieur libyen congédié ! 

Selon un communiqué du Gouvernement d’union nationale, le ministre de l’Intérieur est « provisoirement suspendu ». Il répondra à une « enquête administrative » sur « ses déclarations concernant les manifestations et les incidents » survenus à Tripoli. C’est le sous-secrétaire au ministère de l’Intérieur, Khaled Tijani Mazen, qui a été chargé d’assurer l’intérim en attendant une décision.

Depuis dimanche plusieurs manifestations ont eu lieu dans la capitale contre la corruption et la détérioration des conditions de vie. Des incidents ont éclaté. Dimanche des hommes armés ont tiré à balles réelles pour disperser la foule, blessant plusieurs personnes.

Le ministre de l’Intérieur a rejeté toute responsabilité dans cette répression et accusés des groupes armés non identifiés d’avoir enlevé et séquestré des manifestants qu’il a qualifiés de « pacifiques ».

Sa suspension intervient dans un contexte de rivalité croissante entre le chef du gouvernement et son ministre de l’Intérieur. Fayez el-Sarraj, appuyé par les milices de Tripoli est de plus en plus contesté. Et F. Bashagha, soutenu par Ankara et les milices de Misrata, aurait l’ambition de prendre la tête du gouvernement de Tripoli.