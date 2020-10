Pour vulgariser la chose nucléaire, l’AMSSNur s’offre un nouveau portail web

Engagée en faveur de la mise en œuvre de sa stratégie de communication, AMSSNur a procédé à la refonte de son site web afin de « renforcer son positionnement institutionnel aux niveaux national et international et d’atteindre son objectif stratégique de s’ériger en organisme réglementaire crédible, indépendant et transparent », indique l’agence dans un communiqué.

A cette occasion, son directeur général Khammar Mrabit a indiqué que le site vient répondre aux exigences législatives en vigueur, notamment la loi n°142-12 selon laquelle l’agence est tenue de prendre les dispositions nécessaires en vue d’informer le public sur les processus réglementaires des aspects relatifs à la sûreté des activités autorisées.

Ainsi, le nouveau site qui vise à concevoir une meilleure communication répond aussi aux exigences de la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information auprès de toutes les administrations et institutions publiques. Il offre un espace contenant notamment des communiqués et des dossiers de presse, une photothèque et une bibliothèque concernant l’activité de l’Agence, ainsi que des informations de portée nationale et régionale, a-t-il relevé, notant à cet égard que le continent africain est une priorité nationale et qu’AMSSNur mène diverses activités afin de contribuer à la promotion de la coopération Sud-Sud.

Outil fondamental de communication et d’information du public sur le processus réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, le site web offre une plateforme importante d’interaction avec les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants au niveau national. Se voulant intuitif et dynamique, ce site est conçu, entre autres, pour diffuser des informations pertinentes répondant aux besoins des partenaires nationaux et internationaux, du grand public et des médias à travers la publication des textes réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et des guides de bonnes pratiques. Il permet une transparence optimale pour les utilisateurs et leur offre un système de navigation plus commode grâce à une table de navigation thématique permettant une recherche intuitive adaptée à tous les usagers.

Consciente de l’importance et de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication, AMSSNur a investi dans la création de contenu pour son site web et ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. En 2019, et suite à la finalisation de l’étude de la stratégie de communication, l’Agence a élaboré un plan de communication digitale, visant à accompagner ses campagnes de communication dans la durée et de connaître et d’analyser les tendances.