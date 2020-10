Pourquoi A. Tebboune a chargé, une fois de plus, le Maroc

Selon les propos rapportés par l’agence de presse algérienne (APS), Abdelmajid Tebboune, Président par défaut toujours décrié par le Hirak populaire qui reprend du poil de la bête depuis ces dernières semaines, a appelé à «l’application des décisions de l’ONU afférentes au dossier du Sahara occidental concernant l’organisation d’un référendum d’autodétermination, reporté depuis près de trois décennies, la nomination dans les plus brefs délais d’un Envoyé du Secrétaire général de l’ONU et la relance du processus de négociations entre les deux parties au conflit». Face aux galonnés qui ne jaugent la pertinence de tout candidat qu’ils sanctifient au Palais El Mouradia, A. Tebboune a martelé que «le référendum d’autodétermination constitue l’unique issue». Rappelant devant ses séides que l’autre priorité internationale de son gouvernement reste le Sahara occidental tout en réitérant ses appels pour la tenue du referendum d’autodétermination.

«Pour l’Algérie et tout le peuple algérien avec ses institutions et son armée, la question du Sahara est un cas de décolonisation qui ne sera réglé que par l’organisation d’un referendum (…) Il n’y a pas autre solution», a réaffirmé le successeur choisi par les patrons de l’ANP pour remplacer un Abdelaziz Bouteflika grabataire que le peuple a sanctionné pour « ses » prétentions à vouloir « mourir » dans le fauteuil de Président.

Les observateurs ont noté que les passages du discours du président algérien par défaut sur le Sahara ont été chaudement applaudis par les hauts gradés de l’armée algérienne. Said Chengriha, patron de l’état-major, et ses galonnés ont applaudi à deux reprises l’homme qu’ils ont propulsé à la tête de l’Algérie.

Non content des efforts déployés par la diplomatie marocaine dans des dossiers chauds qui l’interpellent, comme c’est le cas pour le dossier libyen, ou encore la « normalisation » au Mali, A. Tebboune a décoché ses flèches à l’encontre de Rabat, faisant plaisir ainsi aux galonnés dont la sympathie à l’endroit de tout homme politique algérien se mesure à l’aune de l’animosité qu’il affiche face au Royaume. S’il y a une constance chez nos voisins de l’Est, c’est bien celle qui conduit à considérer le Maroc non pas comme un rival, mais plutôt comme « ennemi » sur lequel tous les échecs de l’Algérie sont rejetés. Les officiers supérieurs de l’Algérie qui ont besoin d’un ennemi extérieur pour survivre à leurs multiples déconvenues témoignent d’un rare aveuglement. La preuve, l’applaudimètre a fonctionné à peine lorsque A. Tebboune a abordé la question palestinienne qui traverses les pires moments avec la défection de nombre de capitales arabes.

L’establishment algérien qui a opté pour une attaque en règle contre le Maroc a choisi le moment pour le faire. Cette curée intervient dans le sillage des ordres lancés au chef du Polisario pour s »attaquer au secrétaire général de l’ONU. Selon une dépêche de l’APS, datée du vendredi 10 octobre, le jour même où A. Tebboune a fait sa sortie malheureuse à l’encontre du Maroc, Brahim Ghali a qualifié le dernier rapport d’Antonio Guterres sur le Sahara de «réducteur». Le chef de l’ONU est même accusé de mentir, car son rapport ne «reflète pas la réalité» telle que voulue par les séparatistes et leurs supports. Surtout qu’A. Guterres a rappelé dans son rapport que «la situation au Sahara est calme». S’inscrivant en faux vis-à-vis du constat du Patron de l’ONU, l’APS a considéré que la situation dans la zone tampon d’El Guerguerat… est loin d’être calme du fait des «actions déstabilisatrices du Maroc» (Sic!) Même la Minurso, mission des Nations Unies pour la surveillance du cessez-le-feu au Sahara, n’a pas échappé à la critique de l’agence officielle algérienne. On reproche à cette mission onusienne d’adopter l’attitude du «spectateur» (re-Sic!)

Rien d’étonnant à ce que B. Ghali se braque en soulignant que le «Polisario ne s’engagera dans aucun processus qui ne soit pas conforme à l’organisation d’un référendum». Une option désuète qui a été remisée par l’ONU, comme le confirment le succédané de rapports ad hoc émanant du Conseil de sécurité.

Le système algérien persiste ainsi dans sa cécité avancée à jouer la partition du déni. Alors que c’est bien lui qui accueille, arme et télécommande la sécession sahraouie… Qu’il n’hésite d’ailleurs pas, par occasions, à brimer et réprimer. Histoire de rappeler qui est le commanditaire…

Le peuple algérien qui n’accorde plus aucun intérêt à ce jeu de miroir aux alouettes confirme si besoin est où réside sa préoccupation essentielle : le départ du système et de ses hommes. Pour le Hirak populaire, la sentence est définitive ! A A. Tebboune et à ses séides de se faire une raison au lieu de multiplier les fuites en avant sans le moindre intérêt. Sauf pour ses acteurs.