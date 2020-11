Pourquoi le FBI est dans la ligne de mire de D. Trump

Donald Trump est tellement en colère contre le directeur du FBI, Christopher Wray, qu’il envisagerait de le renvoyer, d’après le Washington Post. Ceci, quel que soit le résultat du scrutin du 3 novembre. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois: il a déjà limogé l’ancien patron du FBI, James Comey, en mai 2017.

À chaque fois, cette décision découle du fait que ces directeurs n’ont pas répondu aux demandes du Président. J. Comey n’aurait pas clairement démenti que D. Trump était la cible d’une enquête de ses services, selon Rudy Giuliani, ancien maire de New York, ami proche et conseiller personnel de D. Trump.

Pourquoi le Président s’en est-il pris au directeur C. Wray? Trump l’a clairement annoncé sur Twitter, tempêtant contre le FBI, qui serait réticent à lancer une enquête criminelle contre Joe Biden, plus particulièrement en lien avec son fils, Hunter, et ses relations commerciales douteuses en Ukraine, en Chine et ailleurs.

L’ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, et auteur du livre «The Pretender : My life undercover for the FBI», explique pourquoi Wray pourrait se voir remercié par le Président. «Si Wray est viré, ce sera plutôt puisqu’il est perçu comme une continuation de Comey. Il n’a pas réformé le FBI, n’a pas changé l’organisation ou dépolitisé l’organisation. Pour avoir une démocratie qui fonctionne correctement, il faut avoir une police fédérale qui est objective et indépendante. Et la perception parmi les agents sur le terrain et de beaucoup d’Américains –et du Président aussi, apparemment–, c’est que l’organisation en ce moment n’est pas dirigée de façon objective et indépendante. Il y a un agenda politique qui n’existait pas par exemple avec un directeur comme Louis Freeh, qui était un ancien juge et ancien agent du FBI.»

En attendant, nombre d’observateurs jugent les décision erratiques du Président comme déstabilisatrices pour les institutions américaines. Cela cadrerait il avec la lutte menée par D. Trump contre «l’Etat profond» ? Rien n’est étonnant dans ce vaste pays où la société est sujette à nombre de clivages.