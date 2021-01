Pourquoi l’Exécutif fuit le débat sur le vaccin anti-Covid ?

Une fois de plus, le gouvernement a esquivé la question portant sur l’utilité et les effets du vaccin chinois contre la Covid-19 sur la santé des Marocains. Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, a signifié au début de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, que l’Exécutif n’est pas disposé à discuter ce point.