Poursuite des négociateurs sur le Brexit  

Les négociations, c’est donc reparti pour un tour mais pour combien de temps ? Aucune date butoir n’a cette fois été fixée et la seule échéance qui compte désormais c’est la fin de la période de transition, le 31 décembre.

Le fait que Londres et Bruxelles aient publié un communiqué conjoint qui parle d’un échange « utile et constructif » pourrait le laisser croire. Mais de là à y voir une réelle dynamique pouvant mener à un accord, c’est un pas que n’ont franchi ni les Européens ni B. Johnson. Ce dernier a d’ailleurs tenu à le répéter à la télévision britannique : « Il est possible de trouver un accord, mais nos positions restent encore très éloignées sur des points-clés : le Royaume-Uni ne peut pas être enfermé dans l’orbite réglementaire de l’UE et nous devons évidemment reprendre le contrôle de nos pêcheries. Nous allons continuer à essayer, mais en attendant, préparons-nous, avec confiance, à commercer le 1er janvier selon les règles de l’OMC, s’il le faut. »

Ce n’est pas tout à fait le ton d’un dirigeant qui s’apprête à conclure un accord, peut-être pour maintenir la pression sur l’UE et lui arracher une concession de dernière minute, au grand dam des entreprises britanniques qui réclament, en pleine panique désormais, une issue claire.

Au début de la matinée ce lundi 14 décembre, le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, doit faire rapport aux ambassadeurs des 27 capitales. Mais maintenant que tous les délais ont été dépassés, les équipes de négociation n’ont plus d’obligation de résultat. En tout cas, pas avec une limite dans le temps. Puisque aucune échéance ne constitue désormais plus une date-butoir, les négociations pourront se prolonger sans fin au risque de l’épuisement, comme le reconnaissent d’ailleurs la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique…

B. Johnson ou U. von der Leyen n’ont fait que graver dans le marbre le nouveau leitmotiv officieux de l’Union européenne. C’est en quelque sorte « la substance avant l’échéance ». Une absence d’accord est le scénario le plus probable selon B. Johnson, et ce fameux « No Deal » tant redouté n’est plus un épouvantail pour les Européens. Les mesures d’urgence publiées jeudi par la Commission européenne permettront de faire face au choc de la fin de la période de transition entamée depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er février.