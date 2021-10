Premier changement dans le gouvernement A. Akhannouch : K. Ait Taleb revient aux affaires après le forfait de N. Rmili

Dans un communiqué relayé par la MAP, le cabinet royal explique que le souverain a ainsi répondu à une requête du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, expliquant que l’actuel maire de Casablanca lui a présenté une demande pour se«consacrer pleinement à ses fonctions» de présidente du conseil communal de Casablanca, après s’être «rendu compte du volume de travail demandé et des chantiers ouverts dans cette grande ville». «Des engagements qui affecteront les nombreuses obligations et le soutien quotidien requis par le secteur de la santé, notamment dans les conditions de la pandémie», ajoute le communiqué.

Celui-ci note ainsi que«le Roi Mohammed VI a accepté la proposition du chef du gouvernement de nommer M. Ait Taleb, pour poursuivre les chantiers ouverts et les défis urgents du secteur de la santé, au premier rang desquels figure la poursuite de la gestion du volet sanitaire de l’épidémie de Covid-19, et le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination».

Le maire de Casablanca dont l’élection s’est déjà accompagnée de la démission de son époux, élu vice-Président,a été l’objet d’une campagne sur les réseaux sociaux l’appelant à choisir entre son nouveau poste de ministre de la Santé et la protection sociale et celui de présidente de conseil communal de la capitale économique.

Un cas qui n’est pas unique au niveau de l’Exécutif puisque A. Akhannouch cumule les postes de chef du gouvernement et maire d’Agadir, et Fatima Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville est également maire de Marrakech.