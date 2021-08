Préparatifs du Onze national : H. Ziyech écarté de la sélection !

Les joueurs sélectionnés vont ainsi rejoindre le complexe Mohammed VI pour commencer leurs entrainements le 30 août, avant de représenter le Royaume face au Soudan le 2 septembre 2021 au complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat et face à la Guinée le 6 septembre 2021 au stade Lassana Konté à Conakry. Les Marocains vont tenter de se qualifier pour disputer leur 6e Coupe du monde de football, après s’être qualifié en 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018.

La liste des joueurs sélectionnés est la suivante :

Gardiens de but : Yassine Bounou (Sevilla FC), Monir El Kajoui (Hatayspor) et Anas Zniti (Raja CA)

Arrières : Achraf Hakimi (PSG), Sofiane Alakouch (FC Metz), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Masina (Watford)

Défenseurs : Sofian Chakla (Villarreal CF), Jawad El Yamiq (Real Valladolid CF), Ghanem Saïss (Wolverhampton) et Nayef Aguerd (Stade Rennais)

Milieux : Ayem Barkok (E. Frankfurt), Adel Taarabt (SL Benfica), Imrân Louza (Watford), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Selim Amallah (Standard Liège), Youssef Maleh (ACF Fiorentina) et Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina)

Attaquants : Sofian Boufal (Angers SCO), Munir El Haddadi (Sevilla FC), Achraf Bencharki (Zamalek), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (Sevilla FC) et Ryan Mmaee (Ferencvárosi FC).