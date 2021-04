Présidentielle béninoise: P. Talon rafle la mise !

Selon les chiffres provisoires annoncés par la Céna, Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata sont arrivés en tête de l’élection présidentielle avec plus de 86% des suffrages exprimés, soit un peu moins de 2 millions de voix. Le chef de l’Etat « obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés », précise la Commission électorale.

Le duo Soumanou/Hounkpè du parti FCBE arrive en deuxième position avec un peu plus de 11% des voix. À la troisième place, Corentin Kohoué et Irénée Agossa totalisent un peu plus de 2% des suffrages exprimés.

La Commission électorale annonce par ailleurs un taux de 50,17% au niveau national. Cette participation était l’un des enjeux de ce scrutin qui s’est tenu en l’absence des grandes figures de l’opposition, qui n’ont pas pu se présenter.

Après avoir affirmé dimanche que le vote n’avait pas pu se tenir dans 16 des 546 arrondissements du pays, en raison des tensions pré-électorales dans le Centre, la Céna a finalement corrigé : seuls 13 arrondissements sont concernés. Ces résultats provisoires doivent maintenant être transmis à la Cour constitutionnelle, qui est chargée de proclamer les résultats définitifs du scrutin. La Céna rappelle enfin que ces résultats peuvent faire l’objet de recours devant cette même cour.