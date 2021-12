Présidentielle en Libye : Un rendez-vous raté ?

Parlement et Commission électorale se renvoient la balle et la responsabilité d’annoncer un report du scrutin du 24 décembre. Car les préparatifs pour pareil rendez-vous ne semblent pas achevés, comme attendu. Il en va ainsi de l’absence d’une liste électorale officielle de candidats et de la persistance des désaccords entre camps rivaux sur la base juridique du scrutin. Pareil blocage pourrait conduire le pays vers de nouvelles tensions. Plus, la commission électorale a annoncé, mardi, la dissolution des comités chargé de veiller au bon déroulement du processus.

Ces tensions se sont manifestées mardi 21 décembre à Tripoli, la capitale libyenne, où des groupes armés fidèles au ministre de la Défense se sont fortement déployées aux entrées de la capitale, en barrant des routes. Des tanks ont aussi été déployés. Cette situation a conduit à la fermeture de plusieurs écoles et universités. Ces groupes armés ont prétexté la possibilité d’une attaque de la capitale par d’autres groupes de la tripolitaine.

Pourtant, bien des candidats indépendants à l’élection présidentielle ne croient nullement en de pareilles menaces et affirment que ces groupes armés sont en fait poussés par des acteurs politiques qui veulent garder le statu quo et rester au pouvoir.

En outre, le jour même où le déploiement a eu lieu dans la capitale, plusieurs candidats à la présidentielle ont fait le déplacement à Benghazi pour y rencontrer le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, lui-même candidat. Parmi eux figurait Fathi Bachagha, ancien ministre de l’Intérieur considéré comme l’un des hommes forts de l’Ouest, et Ahmad Maitigue, ex-chef du conseil présidentiel. Officiellement, il s’agit d’une initiative nationale pour « réunifier les Libyens et unir les efforts face aux défis » que traverse le pays. En réalité ces candidats réunis essaient de barrer la route à leur ennemi commun, le Premier ministre libyen. De nouvelles alliances semblent être en train de se discuter en attendant la nouvelle date d’élection.