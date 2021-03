Présidentielle sous haute tension au Tchad: Des marches de protestation réprimées

Les groupes de jeunes, munis de sifflets et de pancartes, ont bien tenté de défiler, ce samedi matin. Mais les unités anti-émeutes, notamment, ont pris position là où ces marches étaient susceptibles de démarrer. Une forte présence des forces de l’ordre et une manifestation qui était interdite par les autorités, car « susceptibles d’occasionner des troubles à l’ordre public », selon elles.

Ces rassemblements de militants de l’opposition et de la société civile ont été dispersés par les forces de l’ordre. Des gaz lacrymogènes ont été tirés dans plusieurs quartiers. Pour prêter main forte à la police et la gendarmerie, parfois débordées par une mobilisation plus importante que les semaines passées, la douane a été appelée en renfort. Au total, une dizaine de personnes ont été blessés et une quarantaine de personnes ont été interpellées. Le calme est finalement revenu en début d’après-midi.

Parmi les personnalités de la société civile arrêtées, le président de la Ligue tchadienne des droits de l’homme, Max Loalngar, mais aussi Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme (CTDDH), ou encore l’artiste N 2 A.

Côté politique, Dr Sitack Yombatinan, vice-président du parti d’opposition Les Transformateurs, a également été arrêté tout comme Daga Moudwe, membre du bureau exécutif du parti UNDR. Son président Saleh Kebzabo a, lui, été brièvement interpellé puis relâché. Une source au sein du parti affirme qu’il a été mis en sécurité.

Succès Masra, président des Transformateurs qui a participé à la marche, ce samedi matin, affirme que six manifestants ont été blessés dont deux seraient dans un état grave. Il a demandé la libération de toutes les personnes interpellées. Ces dernières, à l’exception de Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme, ont été libérées dans le courant de la journée.