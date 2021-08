Pression continue sur l’US Army à Deir Ez-Zor : Les harcèlements se multiplient

« Un avion de type F-15E a abattu un drone iranien au-dessus de l’Est syrien après avoir survolé un site où sont déployés 900 soldats américains », ont rapporté des médias américains citant des responsables américains. Selon le porte-parole de la Coalition menée par les USA en Syrie, l’appareil a été abattu sur un village résidentiel connu sous le nom « le village vert » construit par l’Etat syrien pour abriter les employés de la compagnie de pétrole qui travaillait dans ce gisement. Il est occupé illégalement par les forces US depuis au moins janvier 2020.

Des sources ont assuré al-Mayadeen Tv que le drone a décollé depuis des zones contrôlées par l’armée syrienne et a réussi à effectuer des missions de reconnaissance dans les zones contrôlées par l’occupation américaine. Des médias US ont assuré qu’il a survolé d’abord le champ de pétrolier de Koniko également occupé par les troupes américaines, avant de passer à celui d’al-Omar. Deux champs qui font l’objet d’opérations de pillage des hydrocarbures en direction du Kurdistan irakien. Elles sont orchestrées par les Américains et les milices à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Durant ces dernières semaines, les bases US établies dans ces deux gisements situés dans la campagne orientale de Deir Ez-zor ont été ciblées par 6 attaques successives à la roquette et au mortier, causant des dégâts matériels. Sur le terrain, on assure que ces opérations visent à créer des tensions dans les rangs des forces de la coalition internationale pour affirmer le droit des Syriens à la résistance populaire contre les forces illégalement présentes sur le territoire syrien.

Rapt de Syriens

Les enlèvements perpétrés par l’US Army deviennent de plus en plus fréquents dans la province de Deir Ezzor. Ainsi, dimanche 22 août, un commando largué au-dessus de la localité Jadid-Akidate, à l’est de cette province, a enlevé plusieurs civils syriens puis les a emmené vers une destination inconnue.

Cette localité habitée par la tribu des Akidate est le théâtre d’affrontements entre ses membres et les éléments FDS qui collaborent avec les Américains.

Ces enlèvements accompagnent les assauts et campagnes de perquisition menés par les FDS contre plusieurs villages de cette région, dont al-Sabhat, Jadid-Bakarat, tous situés à l’est de Deir Ezzor, selon l’agence syrienne Sana. « Les groupes des FDS ont assiégé hier (dimanche) le village Marzouqat et enlevé l’imam de la mosquée du village âgé de 65 ans. Ils ont aussi kidnappé un jeune originaire du village al-Swaydiyat, 7 jeunes originaires des villages Soleymane Sari, al-Qasimiyat, Qartabat, et deux autres du village al-Qahtaniyat et les ont emmenés vers leurs sièges arguant divers prétextes », a ajouté Sana.

Le 14 août, un commando américain a atterri depuis quatre hélicoptères au village Mhaymidiyat, situé à l’ouest du gouvernorat de Deir Ez-zor et y a enlevé un Syrien après avoir détruit sa maison.