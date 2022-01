Pression de la pandémie Covid+ : Les contaminations pèsent sur le système de réanimation

L’envolée des cas de Covid+ dans le pays s’accompagne aussi de celle des décès. En effet, pour la journée de jeudi, 11 décès ont été recensés par les services de la Santé. Plus, le nombre de cas actifs sous traitement plafonnent à 22 457 dont 241 patients restent dans un état critique. On précise que sur les 83 nouveaux cas établis ces dernières 24h, 5 sont sous intubation et 69 sous ventilation non invasive. Tout cela porte le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 vers 4,6%. La pression se fait donc de plus en plus forte sur le système sanitaire qui a enregistré 1 734 nouvelles guérisons, assure-t-on, portant ainsi à 946 289 le nombre total, soit un taux de rémission de 96,2%.

Avec cette « troisième vague », le pays est en voie de pulvériser le record du million de contaminations. D’après les chiffres officiels, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 983 629.

Sur le plan de la vaccination, il y a lieu de noter que 24 583 273 personnes ont reçu, jusqu’à présent, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 22 964 209 en ont reçu la deuxième et 3 341 726 la troisième.

La répartition géographique des contaminations place la région de Casablanca en tête, suivie de Rabat et de Marrakech.