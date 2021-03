Pression militaire sur Riyad: Le Yémen maintient la pression

«Deux missiles balistiques lancés par des formations houthies vers Jizan ont été détruits», informe la chaîne de télévision Al Arabiya citant la coalition.

Les Houthis du Yémen ont annoncé via leur porte-parole militaire avoir lancé des drones et tiré des missiles dimanche sur une installation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco à Ras Tanura et sur des cibles militaires dans des villes saoudiennes.

L’Arabie saoudite a pour sa part confirmé deux attaques, précisant que l’une, menée au drone, a visé le port pétrolier de Ras Tanura, notamment son parcs de réservoirs, et qu’un débris de missile est tombé dans la zone résidentielle d’Aramco à Dhahran.Le ministère de l’Énergie du royaume souligne l’absence de toute perte humaine et de dégât matériel.

Plus tôt dimanche, les médias d’État saoudiens avaient déclaré que la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite luttant contre les Houthis avait intercepté 12 drones armés ainsi que deux missiles.

La mission US en Arabie saoudite a pour sa part publié un avis évoquant de possibles attaques et explosions de missiles dimanche soir dans la région des trois villes de Dhahran, Dammam et Khobar, dans la province orientale de l’Arabie saoudite, qui abrite la plupart des installations de production et d’exportation de pétrole de Saudi Aramco.

La coalition menée par Riyad avait auparavant annoncé le bombardement de plusieurs cibles appartenant aux Houthis après plusieurs attaques de drones lancées par le mouvement.

Un journaliste de Reuters en poste à Sanaa, la grande ville du nord du pays, a constaté plusieurs frappes aériennes et a vu un panache de fumée noire s’élever à proximité d’un camp militaire.

Les Houthis multiplient depuis plusieurs mois les attaques transfrontalières vers l’Arabie saoudite, principalement contre le sud du pays. La coalition militaire dirigée par Riyad assure avoir intercepté la plupart des projectiles tirés par les rebelles.

Les rebelles chiites ont revendiqué l’an dernier des attaques à l’aide de drones contre plusieurs installations d’Aramco, dont le plus grand site mondial de transformation de brut.

En réponse, la coalition mène régulièrement des frappes aériennes contre des territoires contrôlés par les Houthis.

L’Agence de presse saoudienne (SPA) a fait état du «début d’une opération militaire avec des frappes contre les positions militaires des Houthis à Sanaa et dans d’autres provinces» du Yémen, où la coalition arabe aide militairement les forces gouvernementales depuis 2015 dans leur guerre contre les rebelles.

Les raids aériens ont provoqué d’énormes colonnes de fumée à Sanaa, selon un correspondant et un photographe de l’AFP sur place. Les Houthis ont fait état de sept frappes aériennes sur la capitale.

Ces raids surviennent après l’annonce par la coalition de l’interception en Arabie saoudite de 10 drones lancés dimanche contre le royaume par les rebelles au Yémen, dans une escalade des attaques contre le territoire saoudien.

Ces tirs n’ont pas été revendiqués mais SPA a accusé les Houthis, qui ont multiplié les tirs contre le royaume saoudien ces dernières semaines et menacé ce pays de nouvelles attaques. Selon la coalition, les drones étaient dirigés contre des cibles «civiles», a ajouté SPA sans préciser les lieux visés.

Prendre les civils pour cible en Arabie saoudite est «une ligne rouge», a souligné la coalition après les frappes aériennes menées sur Sanaa.