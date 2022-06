Pressions US sur l’Inde : New Delhi ne se laisse rien conter

Dans une interview exclusive avec le Wall Street Journal, N. Sitharaman a affirmé mardi, que l’Inde « ne croit pas que des sanctions soient imposées sur son approvisionnement en pétrole, d’autant plus que les pays d’Europe occidentale continuent d’acheter du pétrole, du gaz et des engrais à la Russie », et que Washington « n’a pas exercé de pression supplémentaire sur nos achats de pétrole ».

Le 3 juin, Subramaniam Jaishankar, ministre indienne des Affaires étrangères, a rejeté l’accusation de son pays de politiser les achats de pétrole russe, appelant l’Europe à « cesser la politique de doubles standards dans le traitement des questions internationales ». et d’ajouter qu’il « est temps pour l’Europe de dépasser sa mentalité, qui suppose que les problèmes de l’Europe sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas ceux de l’Europe ».

Le Wall Street Journal a rapporté que le gouvernement indien avait ordonné à ses courtiers à la recherche d’approvisionnements énergétiques d’ « acheter de grandes quantités de pétrole russe, à des prix réduits », s’élevant à un million de barils par jour « en moyenne, contre environ 300 000 barils par jour » au mois de février dernier. Plus tôt, l’Inde a défendu ses achats continus de pétrole russe, affirmant que cela faisait partie d’un effort à long terme pour diversifier ses approvisionnements, soulignant qu’un arrêt soudain des importations ferait augmenter les prix mondiaux et nuirait aux consommateurs nationaux.

Alternatives ?

Le journal US a rapporté par ailleurs que « les autorités américaines ont intercepté un pétrolier en provenance de la Russie, se dirigeant vers le port de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. » Le même média ajoute que le pétrolier, qui porte le nom de « Daytona », appartient à la compagnie maritime grecque « TMS Tankers Ltd », et a été affrété par « Vitol », une société de négoce de matières premières basée en Suisse. Précisant que « les données ont montré que le navire avait quitté la péninsule russe de Taman dans la mer Noire, début juin, transportant du carburant et du gaz, et devait accoster à la Nouvelle-Orléans dimanche ».

Il a indiqué que « le navire a été interdit de décharger sa cargaison », poursuivant qu’ « un responsable des garde-côtes américains a déclaré que le pétrolier est soumis à des contrôles par les douanes et la protection des frontières américaines ».

Il convient de noter que le président américain Joe Biden a annoncé le 8 mars une interdiction d’importer du pétrole et du gaz russes, soulignant que « toutes les importations de pétrole russe ne seront pas autorisées dans les ports américains à partir d’aujourd’hui ».

La communauté internationale devrait explorer toutes les options pour atténuer la pression russe sur les approvisionnements énergétiques qui a fait grimper les prix, y compris des pourparlers avec des pays producteurs comme l’Iran et le Venezuela, a déclaré le lundi 27 juin un responsable français, cité par les médias israéliens. Le Venezuela est sous le coup de sanctions pétrolières américaines depuis 2019 et pourrait réacheminer le brut si ces restrictions étaient levées. Les pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis pour relancer un accord nucléaire qui pourrait entraîner la levée des sanctions contre Téhéran et la reprise de ses exportations de pétrole sont suspendus depuis mars, mais devraient reprendre prochainement à Doha.

« Il y a des ressources ailleurs qui doivent être explorées », a déclaré un responsable français en marge d’un sommet du G7 en Allemagne, interrogé sur la manière de réduire les prix élevés du pétrole.

La question en suspens entre l’Iran et les États-Unis n’est plus liée au dossier nucléaire mais aux sanctions américaines contre le « terrorisme », a-t-il dit. « Il y a donc un problème qui doit être dénoué le cas échéant… pour remettre le pétrole iranien sur le marché », a déclaré le responsable aux journalistes, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat. « Nous avons du pétrole vénézuélien qui doit également revenir sur le marché. »

Le responsable a appelé à une augmentation temporaire de la production des pays producteurs de pétrole et a déclaré qu’il y aurait un effort pour essayer de les convaincre de le faire.

La France souhaite qu’un mécanisme prévu pour plafonner le prix du pétrole soit aussi large que possible et ne se limite pas à la production russe, ce qui, selon le responsable, pourrait manquer d’efficacité compte tenu de la dynamique de l’offre et de la demande.