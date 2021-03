Prestation de serment à Toubrouk: Le pari d’Abdelhamid Dbibeh

Une ouverture des plus symboliques, sur le plan politique, à l’heure où le gouvernement libyen fait l’objet d’attaques d’hommes cagoulés. Mais le porte-parole de l’Assemblée nationale dans un entretien à l’AFP a démenti catégoriquement ces attaques et justifié le transfert de la cérémonie par des raisons de logistique et d’organisation.

Le gouvernement d’A. Dbibeh a décroché, rappelle-t-on, un vote unanime mercredi dernier qualifié d’historique par les observateurs. Mais le pays demeure encore fragile et la situation encore mitigée à cause de la présence de milliers de mercenaires lourdement armés malgré l’appel au retrait lancé par Antonio Guterres, S.G de l’ONU et la démobilisation non aboutie de plusieurs milices. Pour nombre d’observateurs de la chose libyenne, le danger viendra des petites armées qui ne dépendent ni du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar ni du gouvernement de Tripoli de Fayez Al-Sarraj, qui opèrent à la frontière avec les pays du Sahel.