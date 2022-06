Prestige informatique : Nouvelle identité visuelle et nouvelles ambitions

Prestige Informatique annonce adopter une nouvelle identité visuelle. Un rebranding en accord avec les tendances actuelles et un gage de maturité après 28 années d’existence et de croissance. Cette refonte visuelle marque un nouveau tournant stratégique pour l’entreprise reflétant les nouvelles mutations sur le marché dans lequel elle opère tout en accompagnant la stratégie de transformation digitale amorcée par le Maroc.

En effet, dans un contexte marqué par une révolution digitale des usages et des métiers, on note un recours croissant à la dématérialisation des services. De nouvelles tendances qui requièrent la mise sur le marché de nouvelles solutions innovantes.

Prestige Informatique s’est adaptée aux nouvelles exigences en proposant les outils adéquats pour franchir ce cap avec succès. Aujourd’hui, Prestige Informatique a forgé sa réputation dans la mise en place de solution pour la dématérialisation de documents et de processus métiers (comme le courrier électronique ou encore la signature électronique). Créée en 1994, Prestige Informatique a choisi de se spécialiser dans les technologies Microsoft. Elle dispose même la certification « Gold Partner » délivrée par Microsoft, qui témoigne de son expertise et de la qualité de ses réalisations. PME, grandes entreprises ou encore administrations, Prestige Informatique a accompagné de nombreux acteurs tant dans le secteur privé que public, dans le développement de leur système d’information et l’intégration des nouvelles technologies pour entamer ce virage de dématérialisation. Parmi ses clients, on compte des institutions de prestige comme Bank Of Africa pour la dématérialisation des processus d’octroi des crédits, Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) pour la dématérialisation de plus de 40 process bancaires, Crédit agricole du Maroc dans le cadre de la gestion dématérialisée des réclamations clients en multi canal…

D’autres réalisations phares de l’entreprise sont à mettre à son actif, notamment l’accompagnement de Casa Prestations au niveau de la dématérialisation du processus de la gestion des doléances des citoyens de la ville de Casablanca, et du ministère du Commerce de l’industrie de l’investissement et des nouvelles technologies pour automatiser de bout en bout, le système de contrôle à l’importation des produits industriels. Le caractère automatisé de ces activités a été bénéfique tant sur le niveau économique qu’écologique : suivi en temps réel des dossiers, maîtrise des délais de traitements, traçabilité totale des actions et traitements, Zéro papier…