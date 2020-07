Prévus en 2022 à Dakar, les Jeux Olympiques de la Jeunesse  repoussés à 2026

Devant être organisés pour la première fois sur le continent africain, les Jeux Olympiques de la Jeunesse n’auront finalement pas lieu en 2022 en terre sénégalaise. Les Jeunes âgés de 15 à 18 en 2022 n’auront pas cette chance de participer aux JOJ.

« (…) Le CIO et le Sénégal sont conscients que pour de nombreux jeunes athlètes, cette nouvelle sera décevante. Nous ne pouvons que faire appel à leur compréhension.’’ Indique le communiqué officiel du CIO.

Surchargé à cause de la pandémie du Covid-19, le CIO explique en partie cette décision de renvoyer les JOJ à 2026 : ‘’ Cet accord reflète l’ampleur des défis opérationnels auxquels le CIO, les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les fédérations internationales (FI) doivent faire face à la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.’’

Thomas Bach, président du CIO, déclare qu’il était compliqué d’organiser correctement cinq événements en 2021 et 2024 : Les J.O de Tokyo en 2021, les JO d’hiver, les JOJ en 2022, les JOJ d’hiver et les JO de Paris en 2024. ‘’ Le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux CNO et aux FI de mieux planifier leurs activités, fortement affectées par le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les reports ultérieurs des grandes compétitions sportives internationales ainsi que les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale ‘’.