Prime Covid-19 : Le personnel de la Santé arrosé

Le personnel de la Santé devra souffler. Un document visé par Fouzi Lekjaa, ministre délégué en charge du budget, a donné le feu vert pour la « prime Covid » soit débloquée aux bénéficiaires. Le montant de ladite prime variera en fonction du degré de participation (directe et ou indirecte) à la lutte contre le coronavirus.

Ainsi, une prime de 9000 DH a été allouée aux Professeurs des Centres hospitaliers universitaires (CHU) et de 6000 DH pour les médecins et les pharmaciens. Alors que la prime pour les infirmiers est de 4800 DH et de 3600 pour le personnel administratif et les techniciens. Pour ce qui est du personnel ayant participé de manière indirecte à la lutte contre la pandémie, les montants vont de 6000 DH pour les Professeurs des CHU, à 4000 DH pour les médecins et les pharmaciens, 3500 DH pour les infirmiers et les techniciens de santé et 2500 DH pour le personnel administratif, fonctionnaires et techniciens.

A noter que le weekend dernier, l’Organisation démocratique du travail (ODT) avait appelé F. Lekjaa, à accélérer la signature de la décision conjointe engageant les Finances et la Santé relative au décaissement de la deuxième tranche de la prime Covid-19. Le bureau central du syndicat du CHU Ibn Sina relevant de l’ODT, avait expliqué que les employés et personnels du Centre n’ont pas encore reçu la deuxième partie de la prime Covid-19, bien que l’enveloppe financière soit disponible et que la liste des bénéficiaires prête.