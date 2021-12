Princesse Haya vs Cheikh Mohamed ben Rached al-Maktoum : Echec et mat à Londres !

Le Cheikh Mohammed a piraté les téléphones de la princesse Haya et de ses avocats et recueilli l’équivalent de 24 heures d’enregistrement vocal. Il est aussi connu pour avoir séquestré deux de ses filles qu’il avait eues avec une autre femme. Devant la justice britannique, le pouvoir dudit Cheikh ne lui aura été d’aucune utilité : il a été condamné à verser 640 millions d’euros à son ex-épouse Haya, dans le cadre de leur divorce.

Selon le juge, cette somme colossale permettra à la princesse et à ses deux enfants de couvrir leur rythme de vie luxueux en Angleterre mais aussi des frais liés à leur sécurité. La principale menace à laquelle ils sont confrontés vient « du Cheikh Mohammed lui-même ».

La princesse Haya, sixième épouse dudit Cheikh, s’est enfuie il y a deux ans, avec des complicités allemandes. À ce moment-là, elle affirmait craindre pour sa vie. Une fois arrivée à Londres, elle a reçu des menaces de son mari et dépensé sans compter pour sa sécurité et celle de ses deux enfants.

Avant de partir, la princesse Haya de Jordanie avait subi plusieurs actes d’intimidation au sujet d’une liaison avec son ancien garde du corps : pistolet déposé sur l’oreiller ou encore publication d’un poème par son mari, intitulé « Tu as vécu, tu es morte »…