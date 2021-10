Prix de la culture amazighe : Les lauréats connus…

Le prix de la culture amazighe vise à promouvoir la culture amazighe sous ses différentes manifestations, à travers l’encouragement de ses écrivains, artistes, penseurs et chercheurs.

Ainsi, Brahim El Mazned a remporté le prix de mérite, tandis que le prix national de la traduction a été décerné à Larbi Moumouch pour sa traduction en Amazigh du roman«La Mort d’Ivan Ilitch» de l’écrivain russe Léon Tolstoï, indique l’IRCAM.

Le prix national de la création littéraire amazighe a été attribué à Lhoussine Assaid pour son recueil de contes «Turtut n yidil», et à Lahcen Bensaid pour le recueil de chansons destinées aux enfants intitulé «Urtan n tumrt».

Quant à Houcine Ouzzig, il a remporté le prix national des médias et de la communication pour ses reportages en amazigh sur 2M sur la pandémie de coronavirus dans plusieurs laboratoires et hôpitaux. Le prix national des études, recherches et programmes informatiques a été décerné à Badr Boudhan qui a présenté un ensemble de supports numériques pour l’apprentissage et l’enseignement de l’amazigh en utilisant les dessins animés.

Concernant le prix national de la chanson moderne, il a été remporté par Soufiane Al Bouzakhti du groupe«Rif Expérience» pour la chanson «Tarifit», alors que le prix national de la chanson traditionnelle est revenu à Ali Ait Bouzid pour sa chanson «Laâdat». Le prix national du film a été attribué à Tarek El Idrissi pour son film «Drz n tmazgha».