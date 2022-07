Prix des hydrocarbures : Les prix à la pompe plus chers au Maroc qu’ailleurs !

En se basant sur un benchmark, la plateforme explique que «les différences de prix entre pays sont à cause de diverses taxes et subventions» sur l’essence et le diesel, précisant que «tous les pays ont accès aux mêmes prix sur les marchés internationaux, mais ils imposent des taxes différents».

Dès lors, en termes de cherté des prix, le Maroc se classe à la deuxième place pour ceux de l’essence, avec 17,78 DH (prix moyen), derrière la Jordanie où 1 litre d’essence coute 18,01 DH. Le Liban arrive en 3e place (13,11 DH), devant le Soudan (13,06 DH), la Tunisie (7,80 DH), le Sultanat d’Oman (6,39 DH), l’Arabie saoudite (6,39 DH), le Qatar (5,94 DH), l’Egypte (5,85 DH), le Bahreïn (5,46 DH), l’Irak (5,29 DH), le Koweït (3,51 DH), l’Algérie (3,24 DH), la Syrie (2,94 DH) et la Libye (0,55 DH).

Dans le monde, Hong Kong, l’Islande, Israël, la Norvège et la Finlande sont respectivement les cinq pays où l’essence coûte le plus cher au monde, les prix oscillent entre 30,95 et 24,18 DH, alors que l’Algérie, la Syrie, l’Iran, la Libye et le Venezuela arrivent en bas du classement, comme pays où ce carburant coûte le moins cher au monde.

Pour le gasoil, le Maroc arrive à la première place avec un prix moyen de 16,57 DH le litre, devant le Liban (14,13 DH), le Soudan (12,47 DH), la Jordanie (10,46 DH) et le Sultanat d’Oman (6,9 DH). Viennent ensuite la Tunisie (6,73 DH), le Qatar (5,79 DH), Bahreïn (4,91 DH), l’Egypte (3,94 DH), le Koweït (3,85 DH), l’Algérie (2,04 DH), l’Arabie saoudite (1,72 DH), la Syrie (1,33 DH) et la Libye (0,31 DH).

Globalement, Hong Kong reste le territoire où le diesel est plus cher, son prix moyen atteignant, selon Global Petrol Prices, 28,73 DH. Il est suivi par la Suède, l’Islande, Monaco et le Royaume-Uni (24,41 DH).