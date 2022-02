Prix et conflit en Ukraine : L’Exécutif rassure, mais…

A l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, -a déclaré jeudi que « cette année est exceptionnelle en raison de la faiblesse des précipitations, un phénomène jamais vu depuis quatre décennies (1981) ». Cependant, il s’est voulu rassurant et a souligné que « le gouvernement préservera les investissements agricoles ».

Répondant aux questions des journalistes présents lors de ce point de presse, le responsable a rassuré quant à l’abondance de l’approvisionnement de certaines ressources alimentaires au cours du mois du Ramadan comme le lait « qui ne connaîtra aucune pénurie, que ce soit au cours des mois en cours ou durant le mois sacré ou après », soulignant que le gouvernement a alloué un milliard et demi de dirhams d’orge afin de maintenir son prix naturel sur le marché. M. Baitas a également déclaré que « la production de lait nécessite une gamme de composés alimentaires, y compris des aliments composés », soulignant que le ministère de l’Agriculture avait autorisé l’importation de vaches laitières, avec un soutien direct aux éleveurs (4 500 dirhams par vache) pour renforcer la production nationale de lait et maintenir les prix. Le ministre a ajouté qu’«au cours des deux prochains mois, l’offre sera supérieure à la demande en lait » mettant ainsi en avant l’effort gouvernemental « qui anticipe le mois de jeûne, afin d’éviter une crise ou une perturbation dans la chaîne de production ».

« Nous mettrons en œuvre les engagements du programme gouvernemental malgré la sécheresse, la situation internationale complexe et les conflits régionaux », a ajouté le ministre tout en notant que « le gouvernement fait face à un ensemble de problèmes qu’il a hérités, mais que grâce à Dieu c’est un gouvernement de défi ». Présentant la vision du gouvernement pour réformer les conditions des Marocains, il a assuré que l’Exécutif a « alloué 3 milliards de dirhams pour le sucre à titre de subvention afin que son prix n’augmente pas sur le marché national, et l’Office de l’électricité a été subventionné de 14 milliards de dirhams afin de supporter des coûts élevés qui, sans ce soutien, l’augmentation aurait atteint 40 %, mais cela n’arrivera pas ». Et de rappeler que « le prix d’une bouteille de gaz restait constant sur le marché à 40 dirhams, alors que son prix initial est de 130 dirhams. Cela s’explique par la subvention de l’Etat qui est de 90 dirhams ».

Par ailleurs, il a noté que l’Etat a alloué 9 milliards de dirhams pour réformer les secteurs de la santé et de l’éducation. Le porte-parole du gouvernement a déclaré, également que « 600 millions de dirhams ont été accordés pour subventionner la farine molle modifiée afin que les prix du pain sur le marché n’augmentent pas ». Et indiqué que le stock national de blé tendre et dur a été renforcé puisque le gouvernement avait pris l’initiative durant les deux derniers mois d’importer des quantités importantes de blé ajoutant que « le conflit russo-ukrainien n’aura pas d’impact sur l’approvisionnement du marché marocain et la fourniture des denrées nécessaires ». Il a précisé que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réduire l’impact de l’augmentation des prix de certains produits de consommation notamment ceux concernant les légumes, les fruits et la viande. Il a fait savoir qu’il y avait déjà une baisse pour certains d’entre eux.