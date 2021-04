Procès de S. Raïssouni: L’audience reportée au 18 mai… 

En grève de la faim depuis quelques jours, S. Raissouni a vu son état de santé se détériorer, selon ses proches, d’autant plus qu’il souffre de pression artérielle. Contraint de se désaltérer, le journaliste qui reste embastillé est décidé à lutter jusqu’au bout pour faire valoir ses droits. Le collectif de défense a déposé auprès du parquet une motion pour assurer au prévenu sa relaxe provisoire. Pareille requête déjà déposée début avril avait été rejetée par le tribunal…

En attendant, le Comité de soutien à S. Raïssouni, Omar Radi, Maati Monjib et aux détenus d’opinion a appelé à un rassemblement pour «dénoncer la détention arbitraire et exiger la libération immédiate de Raissouni et Radi». C’est devant le siège du Parlement, à Rabat, que le sit-in ad hoc devrait se dérouler ce vendredi 16 avril à 16h.