Procès des enseignants contractuels: Une vingtaine de professeurs poursuivis en liberté provisoire… 

A la première audience fixée pour ce groupe d’enseignants au 20 mai, 19 enseignants devraient répondre aux charges retenues contre eux, soit la «violation de l’état d’urgence sanitaire», «coups et blessures et injures à l’encontre des membres des forces de l’ordre et «participation à une manifestation non-autorisées». Quant à la 20è prévenue, Nezha Majdi en l’occurrence, elle est poursuivie pour «insulte à un corps organisé» au motif que l’enseignante avait dénoncé un harcèlement sexuel qu’elle aurait subi lors de la manifestation du 17 mars.

Dans une déclaration à la presse un peu plus tôt, Maître Souad Brahma a déclaré que «les 20 enseignants ont été déférés devant le procureur du roi. La défense a présenté son plaidoyer, en appelant à la fin de la garde à vue, compte tenu de la façon dont ces enseignants ont été arrêtés». Plus, «ils ont été interpellés bien que certains disposaient d’autorisations exceptionnelles pour venir à Rabat. Certains étaient convoqués par la justice et se sont ainsi déplacés pour être entendus, alors que d’autres viennent pour des affaires personnels. Tous ont fini par être arrêtés et la moitié d’entre eux, soit 10 enseignants, ont été victimes de violence», a ajouté l’avocate qui a pointé du doigt «des vices de procédure, en plus du fait que l’urgence sanitaire est un état administratif et donc c’est au tribunal compétent de s’y pencher».

L’avocate du barreau de Rabat a rappelé que «ces enseignants n’ont pas mangé depuis 48h». «Ils ont été entendus dans des bureaux de la police contre les gangs. Ils ont été placés avec des détenus de droit commun. De plus, il y a certains qui ont été inspectés et déshabillés, dont les deux enseignantes, à deux reprises», a-t-elle dénoncé.

L’avocate a précisé qu’un second groupe d’enseignants arrêtés mercredi n’a pas encore été déféré devant le procureur.

Mardi, les autorités locales de Rabat ont dispersé une manifestation massive à l’appel de la Coordination nationale des enseignants contractuels, en procédant à l’arrestation d’une vingtaine d’entre eux. D’autres manifestants ont été blessés au cours de cette intervention.

Pour sa part, la coordination a dénoncé une «intervention répressive brutale contre les enseignantes et les enseignants», qui s’ajoutent à d’autres «formes d’intimidations et d’interdiction» et a annoncé la prolongation de sa mobilisation et de sa grève nationale à Rabat.