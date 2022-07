Projet de réforme de la santé : Table ronde autour de la réanimation

Au terme de cette journée caractérisée par des interventions de qualité enrichies par un débat passionnant et responsable, l’ANCP Casablanca s’est félicité de la réussite de cette excellente manifestation tenue sous le patronage du ministre de la Santé dont l’intervention a mis l’accent sur le nécessité de se mobiliser pour réussir les chantiers de la généralisation de l’Assurance maladie et la refonte du système de santé que les marocains méritent.

L’ANCP est l’interlocuteur privilégié avec les différentes instances en charge de ces grands dossiers éminemment sociaux. Elle a les outils et la légitimité représentative des établissements de soins privés. Elle a également une bonne organisation et dispose de 8 bureaux régionaux couvrant tout le royaume. L’ANCP et les cliniques qui y adhèrent salue le nouveau projet royal de Loi cadre relatif au système de santé, ainsi que le travail accompli par la DMP et la FNS pour établir la nouvelle liste des médicaments essentiels et plébiscite aussi la préparation de la convention cadre sous la direction de L’ANAM et des différentes directions centrales du ministère de la Santé en concertation avec les syndicats signataires de la convention.

Par ailleurs, l’ANCP s’engage à s’inscrire durablement dans une logique de dialogue. Elle souligne avec force son attachement à l’esprit de concertation avec tous les acteurs concernés afin d’améliorer l’offre de soins privée L’ANCP demande au ministère et aux instances ordinales de veiller au respect des conventions afin de développer la confiance. Elle appelle également l’ensemble des producteurs de soins à respecter ses conventions, d’ailleurs la charte nationale en un exemple visant à développer les bonnes pratiques. Enfin, l’ANCP et les établissements de soins qui lui sont affiliés restera en tout temps mobilisé pour réussir la mise à niveau de notre système lui permettant de prodiguer constamment des soins de qualité à tous les concitoyens qui en ont besoin.