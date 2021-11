Promotion de l’emploi : Le HCP et la CEA accordent leurs violons

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de promouvoir davantage l’insertion des jeunes dans le marché du travail et d’appuyer l’autonomisation économique des femmes, considérés comme deux chantiers à approcher sous différents aspects.

Dans une déclaration à l’issue de ces entretiens, Z. Schwidrowski a relevé que la CEA, en tant qu’organisme régional de l’organisation onusienne, œuvre à mettre en place les moyens à même de renforcer l’emploi et les compétences, félicitant, à cet égard, l’initiative prise par le Royaume, dans le cadre du Nouveau modèle de développement, de soutenir le projet de l’emploi et l’employabilité. La responsable a, par ailleurs, estimé que le Maroc a réalisé “des avancées majeures” en matière d’économie verte, considérée comme source de création d’emplois et d’innovation, soulignant, dans ce sens, l’importance d’encourager l’entreprenariat des jeunes et des femmes dans ces domaines. Elle a, de même, jeté la lumière sur le chantier de la digitalisation considéré comme un créneau porteur à terme et indispensable au développement économique des populations, exprimant ainsi la volonté de la Commission de collaborer avec les différents partenaires au Maroc pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. A cette occasion, A. Lahlimi a souligné, pour sa part, la relation “historique” de partenariat tissée entre le HCP et la CEA, insistant sur la nécessité de maintenir et faire évoluer ces liens et ce, dans le but d’atteindre les Objectifs de développement durable.

Comme il a mis en avant le projet d’insertion des femmes et des jeunes dans le marché de l’emploi, soulignant “l’importance d’éclairer les prises de décision par rapport à ces catégories de la population, particulièrement”. Avec la CEA, a-t-il soutenu, le HCP a entamé différents chantiers. Il s’agit d’un chantier de grande importance qui concerne la mise en place d’un outil servant à faire le mapping entre les plans sectoriels et le modèle de développement économique, ainsi que les agendas de développement internationaux et africains, notamment les objectifs de développement durable 2030 et l’agenda africain de développement 2063, a-t-il fait savoir.

Le Haut-Commissariat au Plan collabore également avec la CEA en matière de l’environnement, a-t-il ajouté, notant que, l’institution a planifié des formations de renforcement des capacités dans le domaine de la statistique. Le but étant de focaliser davantage les efforts en matière d’environnement et d’économie verte.