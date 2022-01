Promotion des exportations : L’ASMEX lance « Les RDV export-sectoriels »

Cette série de webinaires thématiques et rencontres de formation mensuelles ont pour objectif d’accompagner les exportateurs de plusieurs secteurs afin de se conformer aux exigences des marchés internationaux en termes d’exigences normatives et de Knowledge Process, indique l’ASMEX dans un communiqué. Ainsi, des experts spécialisés seront mis à la disposition des entreprises dans les secteurs notamment de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, de la pêche, de l’énergie, de l’automobile, de l’aéronautique et des transports (portuaire, aéroportuaire et terrestre), pour se familiariser avec les bonnes pratiques et les leviers de performance à l’export. « Ce partenariat revêt une importance particulière pour nous car il mettra la lumière sur les exigences réglementaires normatives sur les aspects qualité, environnement, santé, sécurité et responsabilité sociétale pour nos exportateurs », souligne Hassan Sentissi El Idriss, président de l’ASMEX, cité dans le communiqué. « Dans le contexte actuel, ces leviers sont cruciaux pour que l’offre exportable nationale puisse se démarquer et profiter des nouvelles opportunités qu’offre le marché international », a-t-il ajouté.

Le 20, de chaque mois, et durant toute l’année 2022, des thématiques spécifiques seront traitées dans les domaines du management de la qualité, la sécurité alimentaire, la sécurité de l’information, les systèmes de management, le bilan carbone… avec un accent particulier sur les normes ISO, EN, IATF, FSCC… La première rencontre est programmée pour le 20 janvier 2022, fait savoir la même source, relevant qu’elle sera consacrée aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour les dispositifs médicaux et les produits cosmétiques (ISO13485 et ISO22716). Et de noter que le programme détaillé des rencontres sera bientôt consultable sur le site web de l’ASMEX.