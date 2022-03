Promotion touristique : L’ONMT étoffe son réseau français avec Carrefour et Havas

En complément des partenariats noués avec les Compagnies aériennes majeures et les Tour-Opérateurs leaders du marché français, l’ONMT s’est aussi fixé l’objectif d’investir les réseaux de distribution les plus importants, a indiqué l’Office dans un communiqué. Cela à travers la personnalisation de leurs réseaux d’agences aux couleurs du produit Maroc afin d’inciter les voyageurs français à mettre le Maroc en tête de liste de leurs destinations préférées à découvrir ou redécouvrir.

Pour le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, « il est important pour nous aujourd’hui de stimuler notre force de vente pour être au plus près de nos clients potentiels. Carrefour Voyages et Havas Voyages sont des distributeurs de voyages leaders dans leur domaine. Ces partenariats sont donc importants et stratégiques dans notre mission de reconquête de nos principaux marchés ». Dans cette perspective, deux opérations de promotion vont être lancées respectivement du 1er avril au 22 avril et du 1er juin au 28 juin sur les réseaux de vente des groupes Carrefour Voyages et Havas Voyages. Il s’agit de dispositifs de promotion ciblant aussi bien les professionnels, à travers la mise en avant du Maroc sur les différentes plateformes internes des agents de voyages, que le grand public via un important dispositif de customisation des agences de voyages physiques (points de ventes) ou virtuels (site web et réseaux sociaux). Aussi et dans l’objectif de booster les ventes Maroc dès cet été, l’ONMT en partenariat avec le groupe Carrefour Voyages ainsi qu’avec Havas Voyages, a prévu des opérations de formation sur le produit Maroc de plus de 600 experts de vente, qui pourront ainsi s’imprégner de la richesse de l’offre touristique marocaine et de ses nouvelles destinations tendances.

En s’attaquant aux réseaux de distribution, l’ONMT touche un maillon important de la prescription et de la distribution du voyage dans l’Hexagone, et confirme ainsi la reconquête de son premier marché touristique pour hisser officiellement le Maroc parmi les destinations leaders post-pandémie, a conclu le communiqué.

Carrefour Voyages est le réseau d’agences de voyages en France du Groupe Carrefour. Le groupe détient 167 points de vente en France avec plus de 600 experts du voyage. Le groupe détient un portefeuille de 1345 destinations en France et dans le monde. Havas Voyages est, quant à elle, une figure française historique du voyage. Distributeur de voyages parmi les leaders en France, Havas Voyages compte 335 agences et 1.200 Travel Planners présents sur tout le territoire.