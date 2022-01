Prospection gazière : Chariot annonce une importante découverte de gaz au puits Anchois-2

Dans un communiqué diffusé lundi matin, la société africaine d’énergie a annoncé un forage d’évaluation et d’exploration réussi dans le projet gazier offshore marocain, à Larache, dans le cadre de la licence Lixus.

Chariot, qui détient une participation de 75 % et l’exploitation de Lixus (Larache) en partenariat avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines qui en détient une participation de 25 %, a annoncé qu’une évaluation complète du puits a été entreprise par diagraphie filaire, y compris une évaluation pétrophysique, des tests de formation souterraine, y compris des pressions de réservoir et un échantillonnage de gaz, des carottes latérales et des profils sismiques de puits de forage.

Pour l’entreprise, l’interprétation préliminaire des données confirme la présence d’accumulations importantes de gaz dans les objectifs d’évaluation et d’exploration du puits Anchois-2 avec une valeur nette calculée de gaz totalisant plus de 100 m, comparativement à 55 m dans le puits de découverte Anchois-1 original. Une analyse plus approfondie sera entreprise pour bien comprendre les implications positives sur les ressources gazières dans le champ élargi d’Anchois et l’ampleur du développement gazier potentiel, ainsi que sur la réduction des risques de nombreuses perspectives d’exploration de matériaux supplémentaires dans la zone de licence de Lixus avec des attributs sismiques similaires à ceux de la découverte d’Anchois, maintenant considérés comme à faible risque. Le puits sera désormais suspendu en vue d’une réentrée et d’un achèvement futurs potentiels en tant que puits de production dans le cadre du développement du champ. La plate-forme Stena Don se déplacera ensuite vers le puits de découverte de gaz Anchois-1 pour effectuer des opérations de rentrée dans le but d’évaluer l’intégrité du puits foré précédemment et, en cas de succès, de fournir un futur puits de production potentiel pour le développement du domaine, ajoute la même source.