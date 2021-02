Proximité explosive russo-américaine en Syrie

Le patron du Centcom a mis en garde contre le nombre élevé d’incidents graves entre les forces russes et américaines, accusant Moscou de chercher à saper l’influence US et à renforcer son statut de superpuissance mondiale.

Le lundi 8 février, le Pentagone a annoncé que les forces US en Syrie ne sont plus responsables de la protection du pétrole dans ce pays, leur seul devoir étant de combattre Daech, dans un amendement aux objectifs fixés pour ces forces par l’ancien président Donald Trump.

Un porte-parole du département américain de la Défense, John Kirby, a déclaré aux journalistes que «les employés et sous-traitants du département de la Défense ne sont pas autorisés à tendre la main à une entreprise privée cherchant à exploiter les ressources pétrolières en Syrie, ni aux employés de cette société ou de ses agents. »

En réponse à une question sur la mission des forces US en Syrie, il a ajouté que les effectifs de l’armée déployés dans le nord-est de la Syrie, sont actuellement au nombre de 900 environ. Ils « sont là pour soutenir la mission contre Daech en Syrie (…) C’est la raison pour leur présence là-bas », a-t-il avancé.

La grande majorité des champs pétrolifères de l’est et du nord-est de la Syrie restent hors du contrôle de l’État syrien. Ces champs sont situés dans des zones contrôlées principalement par la milice kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), les forces militaires associées à l’administration autonome kurde, pour qui les rentrées pétrolières sont la principale source de revenus.

En 2020, un accord a été conclu avec la compagnie US « Delta Crescent Energy » permettant aux FDS d’échapper à un large éventail de sanctions imposées par les États-Unis à l’État syrien. En 2019, lorsque D. Trump a changé sa décision de retirer toutes les forces américaines du nord-est de la Syrie, il a déclaré qu’il garderait quelques centaines de soldats « là où il y a du pétrole ».