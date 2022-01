Puissance militaire : Le Maroc vu par Golbal Firepower

Le classement de Global Firepower qui classe 140 pays dans le monde utilise des moyens très pointus pour déterminer les puissances militaires les plus performantes chaque année, et ce sont les États-Unis qui arrivent en tête de liste, suivis de la Russie et de la Chine. L’Inde se classe en 4ème position, le Japon 5ème, la Corée du sud 6ème et la France 7ème.

Les 13 pays classés en tête ont tous augmenté leurs capacités militaires entre 2021 et 2022, indique Global Firepower.

Le site spécialisé effectue des recherches et des statistiques chaque année depuis 2006 pour faire son classement mondial. Il se base sur la capacité de guerre potentielle de chaque pays, sur terre, mer, air et par des moyens conventionnels.

L’analyse prend en compte, l’équipement, les ressources naturelles, la main-d’oeuvre, les finances et la géographie, pas moins de 50 facteurs sont étudiés pour créer ce classement qui positionne le Maroc 55ème sur 140 pays (53è en 2021).

Le premier pays africain du classement est l’Egypte, classée 12ème mondiale juste après l’Italie, et avant la Turquie et l’Iran. L’Allemagne n’occupe que la 16ème place mondiale devant l’Australie, Israël, suivi de l’Espagne 19ème.

L’Arabie Saoudite est le deuxième pays arabe avec la plus puissante force militaire en occupant la 20ème place. Au Maghreb, la première place est trustée par l’Algérie, qui se classe à la 31ème place des pays les plus militarisés dans le monde, juste après la Corée du nord. L’Algérie est le 3ème pays arabe le plus armé et le 2ème au niveau du continent africain, tandis que la Tunisie est 74ème mondiale, se classe après le Soudan et devant la Jordanie, et a augmenté ses capacités militaires en 2021. L’Irak prend la 34ème place du classement, devant, le Nigéria 35ème et les Emirats arabes unis 36èmes.

De son côté, le Maroc est classé à la 55ème place, après l’Ouzbékistan et devant la Hongrie qui gagné des places dans ce classement 2022, tandis que le royaume a stagné. Les FAR comptent 325 000 soldats, dont 200 000 sont actifs dans le service militaire, 100 000 soldats de réserve et 25 000 dans les forces paramilitaires, selon Global Firepower.

L’armée de l’air marocaine est composée de 249 avions militaires, et comprend notamment 83 avions de combat, 64 hélicoptères, 29 avions de transport. La marine royale dispose de 121 navires militaires dont 4 corvettes et 6 frégates. Au niveau du sol, le Maroc possède en tout 3 335 chars et 3 500 véhicules blindés, ainsi que d’autres types d’équipements.

Le Maroc achète 90% de ses armes aux Etats-Unis, 9,2% de France et 0,3% du Royaume-Uni, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).