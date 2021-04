Putsch déjoué au Niger: M. Bazoum sur un terrain glissant 

Il y avait eu « des arrestations parmi les quelques éléments de l’armée qui sont à l’origine de cette tentative de coup d’Etat », a précisé la même source, citée par l’AFP, soulignant que « le groupe de militaires n’a pas pu s’approcher du palais présidentiel lorsque la Garde présidentielle a riposté, et la situation est sous contrôle ».

Le quartier présidentiel a été quadrillé par les forces de l’ordre, mais dans le reste de la ville, la situation était normale mercredi, alors que l’ambassade des Etats-Unis à Niamey a décidé de suspendre ses « services consulaires jusqu’à nouvel ordre » et « encouragé » son personnel à rester à la maison,. Idem pour l’ambassade de France.

Pour rappel, M. Bazoum, proche du chef de l’Etat sortant Mahamadou Issoufou, avait été élu en février avec près de 56%. Cette victoire avait été dénoncée par l’opposition regroupée derrière l’ancien président Mahamane Ousmane crédité de 44%. Des affrontements avaient éclaté dans plusieurs villes du pays, notamment dans la capitale Niamey.

Au-delà de cette tentative avortée de coup d’État, le Niger est aussi en proie aux attaques terroristes de plus en plus meurtrières. Le nouveau Président qui se montre opposé à toute possibilité de dialogue avec les terroristes pourra-t-il faire l’économie d’une quelconque ouverture vis-à-vis des hordes qui sévissent dans la région des trois frontières (entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso) et qui ont causé au cours des trois derniers mois la mort d’au moins 300 civils ?

Au micro de RFI et de France 24, M. Bazoum a soutenu à une semaine de son investiture que la situation au Niger est «très différente» de ce qui se passe dans les deux pays voisins (le Mali et le Burkina Faso) où les autorités sont favorables à un tel dialogue. M. Bazoum justifie l’inopportunité du dialogue par le fait qu’aucun chef djihadiste n’est Nigérien, qu’aucun groupe armé n’a de «base» sur le territoire nigérien. Mieux encore, poursuit-il, il n’y a jamais eu de «déclaration d’un acteur majeur qui fasse allusion au Niger, ou à la gouvernance dans ce pays qui poserait quelque problème que ce soit». Ceux qui orchestrent des attaques contre les civils au Niger, affirme M. Bazoum, viennent du Maghreb, «sont à la tête de l’Etat islamique au Grand Sahara et font le djihadisme au Mali, principalement».