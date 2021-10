PwC : Dépoilement au Maroc de la stratégie mondiale “The New Équation”

Dans un monde traversé par de profondes évolutions telles que la multiplication des crises sanitaires et environnementales, l’accélération des défis technologiques et économiques, et l’aggravation des fractures sociales et géopolitiques, les entreprises doivent faire face aujourd’hui à de nombreux enjeux et à un environnement où concurrence et risques de disruption sont grandissants, et où les attentes de la société n’ont jamais été aussi élevées. C’est ainsi que le cabinet de conseil et d’audit PwC lance sa nouvelle stratégie mondiale “The New Équation” afin d’aider les organisations à répondre à deux enjeux indissociables : créer de la confiance et mener des transformations complexes pour des résultats durables.

Partenaire de croissance d’un large panel de clients marocains depuis plusieurs années, le cabinet PwC au Maroc, dans le cadre de cette nouvelle stratégie, renforce le développement de ses offres de services dans les domaines les plus cruciaux pour l’avenir de ses clients, et accélère ses investissements au Maroc à travers le développement de plateformes d’expertises à forte valeur ajoutée, couvrant les enjeux clés liés à la cyber sécurité, la digitalisation, les opérations de transactions (Strategy & Deals) ainsi que les exigences environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG). L’objectif étant d’accompagner les entreprises à construire la confiance, afin de répondre aux attentes croissantes en matière de transparence et d’implication des parties prenantes, et à mener des transformations complexes pour des résultats durables.

« Avec plus de 250 collaboratrices et collaborateurs, notre plus grand atout, ainsi que nos compétences pluridisciplinaires et les ambitions de notre feuille de route stratégique France Maghreb, PwC au Maroc ambitionne de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises. Plus que jamais, nous continuerons donc à accompagner durablement nos clients dans leur stratégie de croissance tant à l’échelle nationale qu’internationale afin de les aider à adresser des problématiques de plus en plus globales et complexes », souligne Réda Loumany, Territory Managing Partner de PwC au Maroc, et qui rappelle que depuis 2014, les activités de conseil regroupées au sein de PwC Advisory disposent du statut « Casablanca Finance City ».

Grâce à son appartenance au réseau PwC présent dans 156 pays et à sa forte intégration à PwC France et Maghreb, PwC au Maroc bénéficie de l’appui d’un large réseau de compétences et d’alliances lui procurant un positionnement unique de la stratégie à l’exécution.