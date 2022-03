PWC : Lancement d’une plateforme d’expertise sur les enjeux ESG pour les entreprises marocaines.

Face au contexte économique actuel, les sujets liés à l’environnement, aux enjeux sociaux ou de gouvernance sont chaque jour plus présents dans le débat public. La question essentielle autour de ce débat touche à la nouvelle définition du rôle de l’entreprise dans la société et l’économie. L’entreprise de demain ne sera plus évaluée uniquement sur sa seule performance financière mais également sur son impact social et environnemental.

Avec l’adoption de la Stratégie Nationale de Développement Durable en 2017 et autres initiatives multipartites, le Maroc s’est engagé dans la voie d’une économie ouverte et compétitive capable de générer une croissance durable et plus équitable. Cependant, ces objectifs de croissance ne peuvent se concrétiser sans la mise en œuvre d’un agenda prenant en compte les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et la mise en place d’un cadre réglementaire propice à son développement.

Ce cadre est dans sa phase d’implémentation au Maroc notamment à travers les Directives de Bank Al Maghrib, pour ce qui est des Établissements financiers, la mise en place des reporting extra-financiers répondant au référentiel de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), les financements destinés aux investissements de décarbonation afin de faire face aux évolutions réglementaires européennes, pour ce qui est notamment des entreprises exportatrices… Cependant, l’intégration de pratiques plus durables nécessitera davantage d’efforts combinés de la part des entreprises, du gouvernement et du secteur financier pour planifier et conduire des améliorations à long terme.

Cela doit commencer aujourd’hui pour qu’il y ait l’impact nécessaire et des résultats durables pour les entreprises et l’économie marocaine. Dans cette perspective, la plateforme ESG mise en place par PwC au Maroc, a pour vocation d’accompagner les nouveaux enjeux des entreprises au Maghreb et en particulier dans le Royaume. A travers cette plateforme dédiée, PwC a déployé une approche transversale permettant d’adresser les priorités en matière d’ESG et ce en faisant les bons choix stratégiques pour positionner les entreprises dans un avenir durable ; en implémentant les aspects ESG dans les opérations quotidiennes ; en définissant et en mettant en œuvre les indicateurs non financiers adéquats afin de répondre aux intérêts des différentes parties prenantes.

«La dimension ESG est aujourd’hui pleinement intégrée dans nos offres de services et lignes de métiers afin de permettre aux entreprises d’assurer la meilleure performance environnementale, sociale et de gouvernance, être conformes aux évolutions réglementaires, notamment en termes de reportings extra-financiers et tirer profit des opportunités de financements verts »,. souligne Assia Benhida, Associée PwC au Maroc, Market & ESG Leader Maghreb. Le lancement de cette plateforme s’est accompagné d’un vaste programme mondial de montée en compétences des collaborateurs de PwC sur les sujets du développement durable, et qui a bien sûr couvert l’ensemble des collaborateurs au Maghreb.