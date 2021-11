Qualifications au Mondial 2022 : La FIFA couvre de louanges les Lions de l’Atlas

« Merveilleux Marocains » a titré la FIFA pour décrire l’épopée des Lions de l’Atlas en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar.

« Merveilleux Marocains. Avec six victoires en six matches, le Maroc était la seule équipe du deuxième tour à marquer le maximum de points. De plus, les Lions de l’Atlas n’ont encaissé qu’un seul but tout en en marquant 20 – un résultat qui ravira l’entraîneur Vahid Halilhodzic, qui, depuis sa prise de fonction en 2019, n’a connu la défaite qu’une seule fois », a écrit la FIFA sur son site web.

Les protégés de V. Halilhodzic ont terminé en tête du Groupe I avec 18 points en six matchs.

Reste l’épreuve des barrages. L’équipe nationale aura à croiser le fer avec l’une de ces équipes qualifiées pour les barrages, à savoir l’Égypte, le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo ou encore le Ghana, lors du tour décisif des éliminatoires africains de la Coupe du monde 2022 au Qatar.