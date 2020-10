Que cache le séjour du ministre américain de la Défense Marc Asper à Rabat ?

A l’image de ce qu’il a obtenu à Tunis mercredi, M. Asper a récidivé vendredi à Rabat en signant un accord décennal de coopération militaire avec le royaume, considéré comme un « allié majeur » dans la région. « Maintenant plus que jamais, nos deux nations travaillent étroitement pour faire face aux défis d’un contexte de sécurité complexe allant du contre-terrorisme et d’autres menaces transnationales, à l’instabilité régionale et à des sujets stratégiques plus larges », a-t-il dit avant la signature.

Côté marocain, c’est le chef de la diplomatie qui a commenté l’accord. « Cette feuille de route réaffirme clairement que notre alliance est forte et faite pour durer » face à des « défis majeurs » comme le « terrorisme, l’extrémisme violent et toutes les formes de séparatisme » , a souligné Nasser Bourita. On signale que M. Esper a rencontré également Abdelfattah Louarak, chef de l’état-major marocain, et Abdellatif Loudiyi, ministre délégué à la Défense.

Pour rappel, le Maroc accueille chaque année l’exercice militaire African Lion, le plus important du continent, sous la houlette du commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom). Les exercices aériens, terrestres et maritimes ont été annulés cette année à cause de la pandémie de Covid-19. En sus, les Etats-Unis ont détrôné la France en se hissant au rang de premier fournisseur d’armement de Rabat (avions de combat, navires, chars, véhicules blindés, etc.)

En Tunisie, M. Esper a souligné qu’au delà de la lutte contre la menace des « extrémismes violents », le renforcement de la coopération militaire visait à faire face « à nos concurrents stratégiques la Chine et la Russie » au comportement « prédateur, mauvais et coercitif ».Un discours qu’il aura certainement servi aussi bien en Algérie, pays qui se fournit quasi exclusivement en armes russes, qu’au Maroc. De quoi soulever des questions au regard des liens stratégiques que le Royaume a réussi à nouer avec aussi bien la Russie qu’avec la Chine.

En décembre dernier, l’instabilité en Libye et au Sahel avait été abordée à Rabat lors de la visite de Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine qui jouait aussi, pour l’essentiel, le rôle de VRP plaidant la normalisation avec Israël. Cause perdue d’avance au regard de la position exprimée par Rabat à l’endroit du Deal du siècle et du soutien marocain à la solution des deux Etats en Palestine sur la base du retrait israélien des territoires occupés en 1967 et de la promotion d’Al-Qods Est comme capitale de l’État palestinien.

On signale que le séjour du patron du Pentagone à Rabat a coïncidé aussi avec la multiplication des efforts menés par le Maroc pour encourager la réconciliation inter-libyenne. Au cours de ces dernières semaines, un accord sur la répartition des institutions régaliennes libyennes, comme la Banque centrale, la haute commission électorale, la commission anti-corruption, a été dégagé à Bouznika, dans le sillage des efforts de médiation des Nations unies en vue d’un processus de règlement politique. Plus, vendredi soir, la reprise des tractations de Bouznika devait réunir des parlementaires des deux camps rivaux, représentant le Haut conseil d’Etat aligné sur Fayez al-Sarraj et le Parlement de Tobrouk, fidèle au maréchal Khalifa Haftar. Comme le déplacement de ce haut responsable US est intervenu aussi à l’issue d’une mission menée par N. Bourita au Mali au cours de laquelle il a rencontré le président de transition, Bah N’Daw, mais aussi son vice-président, le colonel Assimi Goïta, représentant de la junte qui a pris le pouvoir en août.

«L’accord ouvrira les portes d’une coopération trilatérale entre le Maroc, les Etats-Unis et les pays africains», comme en témoignent les manœuvres de l’«African Lion», a révélé M. Esper lors d’un point de presse animé conjointement avec N. Bourita, rapporte l’agence turque Anadolu. Les propos du chef du Pentagone indiquent en effet une volonté manifeste des Etats-Unis d’impliquer davantage le royaume dans la stabilisation du Sahel, vaste « zone grise » en Afrique. Les pays du G5, structure promue en 2014 par la France (avec la participation de la Mauritanie, Niger, Tchad, Mali et Burkina Faso), peinent à endiguer le danger terroriste manifeste. Le Maroc pourrait jouer un rôle dans la nouvelle stratégie des Etats-Unis pour la pacification de la région. Le président Donald Trump a d’ailleurs nommé, en mars dernier, un envoyé spécial pour le Sahel. Le choix a été porté sur Peter Pham, un proche du Maroc que le lobby algérien au Sénat américain avait écarté, en août 2017, de la course au poste de sous-secrétaire d’Etat chargé de l’Afrique.

Il n’y pas que Washington qui souhaite un engagement du Maroc au Sahel. La question a été au cœur des entretiens que le général d’Armée François Lecointre, chef d’état-major des armées françaises, a eu avec ses interlocuteurs marocains lors de sa visite du 9 au 12 septembre.

«Le Maroc, qui connaît bien la sous-région (Sahel), apporte une importante contribution, en particulier en matière de formation. Je suis venu au Maroc notamment pour développer la coordination et la complémentarité de nos efforts dans ce domaine», a-t-il révélé dans une interview accordée au quotidien Le Matin.

A Ouagadougou, lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO de septembre 2019 consacré à la lutte contre le terrorisme, avec la participation du Maroc, le ministre des Affaires étrangères a souligné la disposition du Royaume à accompagner les Etats du bloc ouest-africain pour «reprendre le leadership dans la lutte contre le phénomène terroriste».

En Algérie, M. Esper n’a officiellement conclu aucun accord de coopération militaire. Reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, qui assure également les fonctions de ministre de la Défense, l responsable américain a évoqué avec le chef de l’Etat le «renforcement des relations entre l’armée américaine et l’armée nationale algérienne et l’intensification de la coordination entre elles», rapportent des médias locaux. Sur le terrain, comme le rappellent nombre d’analystes, la coopération algéro-américaine est chose acquise.