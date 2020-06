Que peut une «Pax palestiniana» face au «Deal du siècle» promu par Washington

« Nous avons soumis une contre-proposition au Quartet il y a quelques jours », a déclaré M. Shtayyeh aux journalistes étrangers à Ramallah, précisant que ce texte de « quatre pages et demie » proposait la création d’un « Etat palestinien souverain, indépendant et démilitarisé » et des « modifications au tracé de frontières lorsque nécessaire ».

Le texte propose aussi des « mineures modifications au tracé de frontières lorsque nécessaire », a-t-il indiqué, précisant que le transfert de territoires proposé se fera d’ « égal à égal » en termes de « taille et valeur ».

« Nous souhaitons qu’Israël ressente la pression internationale (…) Pour la première fois, les alliés politiques européens discutent de sanctions contre Israël car nous leur avons demandé », a affirmé M. Shtayyeh.

« La reconnaissance [d’un Etat palestinien, NDLR] est une mesure préventive contre l’annexion et les sanctions en sont une autre, additionnelle », a-t-il ajouté. « La colère est là, l’insatisfaction est là, la frustration est là et tout ça est une recette pour plus de problèmes », a estimé M. Shtayyeh, assurant toutefois que l’AP souhaite éviter le « chaos ». Ces derniers jours, des manifestations se sont multipliées en Cisjordanie mais aussi ailleurs en territoire palestinien occupé contre le projet d’annexion sioniste.

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, a précisé mardi qu’il avait rencontré des représentants de la Russie, de l’Union européenne (UE) et de l’ONU pour discuter du projet d’annexion, mais pas des Etats-Unis, les Palestiniens ayant coupé les ponts politiques avec Washington depuis sa reconnaissance en décembre 2017 de Jérusalem comme capitale d’Israël. S. Erakat a indiqué avoir remis à ces membres du Quartet une lettre d’Abbas « exigeant la formation d’une coalition internationale contre l’annexion et une réunion de tous les pays qui s’y opposent ».

Le chef des négociateurs palestiniens avait déclaré lundi que l’AP allait s’effondrer si des parties de la Cisjordanie étaient annexées. Selon lui, Israël devra y gérer tous les Israéliens et tous les Palestiniens. « Si vous annexez un mètre de Cisjordanie, vous serez responsables pour tout entre le Jourdain et la mer Méditerranée », avait déclaré S. Erekat à la Douzième chaîne israélienne. « Si l’annexion est appliquée, l’Autorité palestinienne n’y survivra pas. Netanyahu veut que l’AP soit détruite et que le Hamas reste dans la bande de Gaza », avait-il lancé.

L’AP passera d’ « une autorité temporaire » à « l’imposition d’un État sur le terrain, et la Palestine sera un État le long des frontières de 1967 et sa capitale sera Jérusalem-Est », a encore annoncé M. Shtayyeh dans ses remarques faites à l’Association de la presse étrangère à Ramallah. Tout cela fait écho aux déclarations qu’il a faites la veille à la télévision palestinienne, lorsqu’il a promis de « faire avancer tout ce qui est lié à la question de la transition de l’Autorité politiquement et légalement en un État, si Israël continue sur cette voie ». Si Israël devait annexer de grandes parties de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain le 1er juillet, a-t-il averti , l’AP procéderait à une « annonce constitutionnelle » et établirait une « assemblée constituante ».

Ce n’est pas la première fois que les responsables de l’AP annoncent une date limite pour une déclaration unilatérale d’indépendance. En 2011, l’AP est devenue un membre non-étatique de l’Assemblée générale des Nations unies après une poussée unilatérale en faveur de la reconnaissance internationale. Au cours de la même période, le Premier ministre de l’AP de l’époque, Salam Fayyad, avait martelé que son gouvernement avait l’intention de procéder à la proclamation de son État, avec ou sans le consentement d’Israël.

L’AP n’a cependant jamais donné suite à ces menaces, préférant revenir à des négociations bilatérales avec Israël sous la médiation du secrétaire d’État américain John Kerry de l’époque.

A signaler que ces déclarations palestiniennes interviennent alors que Heiko Maas, chef de la diplomatie allemande est attendu mercredi par les responsables du nouveau gouvernement israélien, qui cherche à atténuer la réaction de l’Europe à son projet controversé d’annexion de pans de la Cisjordanie.

Le 1er juillet, jour où l’Allemagne prendra la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne (UE), Benjamin Netanyahu pourrait dévoiler sa feuille de route pour mettre en oeuvre le « plan Trump ».

« C’est la première visite depuis que le nouveau gouvernement est entré en fonction (mi-mai). C’est un symbole de la relation forte et unique entre Israël et l’Allemagne, et un symbole de l’amitié personnelle entre Heiko Maas et Israël », a laissé entendre Avi Nir, chef de la section Europe aux Affaires étrangères israéliennes. Si Washington est le premier allié de l’Etat hébreu, Bruxelles est son premier partenaire d’affaires, avec des échanges commerciaux ayant dépassé les 30 milliards d’euros l’an dernier, selon les données européennes.

Paris voit d’un autre œil la politique d’annexion d’Israël ; « Une telle décision ne pourrait rester sans réponse », avait prévenu le 26 mai le chef de la diplomatie française.

En tout cas, le chef de la diplomatie allemande attendu en Jordanie, ne se rendra pas à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne. Pour M. Shtayyeh, le responsable allemand avait été « empêché »par Tel-Aviv de se rendre à Ramallah. Il s’entretiendra par visioconférence avec M. Shtayyeh depuis Amman, où il rencontrera le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi qui a déjà mis en garde contre l’annexion.

L’AP a déjà commencé à freiner sa coopération avec Israël, ce qui inclut la délivrance de permis aux Palestiniens pour qu’ils puissent recevoir un traitement médical dans les installations mieux équipées d’Israël ou pour qu’ils puissent entrer en Israël pour d’autres raisons, a déclaré M. al-Sheikh. Le mois dernier, l’AP a déclaré qu’elle mettait fin à sa coopération avec Israël en matière de sécurité. L’annexion pourrait ramener toutes les parties à la situation qui a précédé les accords d’Oslo de 1993, lorsque le président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Yasser Arafat a reconnu le droit d’Israël à exister, a déclaré samedi le Premier ministre de l’AP M. Shtayyeh. « En cas d’annexion, le retrait de notre reconnaissance d’Israël sera sur la table », a-t-il relevé.