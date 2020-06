Qui complote contre qui au Liban ? 

A l’issue de sa rencontre avec le chef du parlement libanais Nabih Berri, le sécuritaire libanais est resté peu disert sur cette sombre affaire. « Oui c’est vrai. Des informations nous sont parvenues que l’aéroport était visé et nous les avons transmises aux parties concernées », s’est borné à affirmer A. Ibrahim sans plus de détails. Dimanche, des médias libanais ont fait état d’un document sécuritaire qui a mis en garde contre un acte terroriste contre l’aéroport Rafic Hariri.

« L’agression aurait dû être perpétrée par l’infiltration d’un commando, depuis la mer, pour commettre des actes de sabotage et de destruction à l’intérieur de l’aéroport, et dans son entourage et ce le lundi 15 juin », rapporte ce document selon la télévision libanaise MTV. L’identité de ces agresseurs ou leurs commanditaires n’a pas été révélée, ni ce qu’il en est advenu.

Les regards se sont tournés ces derniers temps sur la Turquie et le Qatar qui auraient des accointances avec certaines parties libanaises qui, dans leur incrédulité, seraient disposées à pousser le pays au bord du précipice de la guerre confessionnelles.

Le président Michel Aoun a souligné lors de la réunion, lundi, du Conseil supérieur de la Défense à Baabda, la nécessité d’adopter des opérations préventives pour arrêter les planificateurs et incitateurs aux actes de sabotage.« Les derniers actes de sabotage, dont certains ont pris une dimension confessionnelle et sectaire, ainsi que la prise pour cible systématique des forces sécuritaires et militaires, ne sont plus admis et annoncent des répercussions graves », a averti le chef de l’État.

Le chef du gouvernement Hassane Diab a lui aussi condamné les incidents qui ont eu lieu ce weekend à Beyrouth et Tripoli, les qualifiant de « coup porté à tous les éléments de l’État ». Ajoutant que « ce qui s’est passé, que ce soit à Beyrouth ou à Tripoli, est une insulte au pays, une insulte aux institutions officielles, une insulte aux citoyens et une insulte à l’État. Ce qui s’est passé ne doit pas passer inaperçu. Toute personne impliquée dans les actes de destruction, quel que soit son rôle, doit être arrêtée et tenue pour responsable aujourd’hui, afin qu’elle comprenne que le pays n’est pas dans un état d’anarchie ». Il a en outre appelé les autorités judiciaires à se saisir de la question et d’arrêter toute personne impliquée dans ces incidents.

A Tripoli, des unités de l’armée ont effectué des perquisitions pour arrêter les auteurs des actes de sabotage qui ont attaqué les soldats ainsi que les restaurants, cafés, boulangeries et propriétés publiques et privées dans la ville et à Mina. Selon l’agence officielle ANI, des patrouilles de l’armée ont été mobilisées pour ce faire.

Le Premier ministre libanais a d’ailleurs souligné que malgré les critiques et autres insultes qu’il essuye, au même titre que les membres de son gouvernement, la lutte contre la corruption ne faiblira nullement, assimilant les poursuites à engager contre ceux qui ont détourné les deniers publics à un «combat qui sera mené jusqu’au bout».