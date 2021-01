Quid de la coopération entre les marines marocaine et US ?

Le major-général Langley a remercié le vice-amiral El Alami pour l’engagement continu du Maroc en faveur de la sécurité maritime régionale, en particulier pendant la pandémie actuelle du coronavirus.

Les deux dirigeants ont discuté des nombreux engagements militaires réussis au cours des dernières années entre les marines américains et les Forces armées royales marocaines, dont la formation des forces d’opérations spéciales marocaines, le programme d’action humanitaire contre les mines visant à développer la destruction des munitions explosives marocaines.

Les deux dirigeants ont affirmé « l’importance du partenariat mutuellement avantageux entre les États-Unis et le Maroc et leur dévouement inébranlable à la relation solide entre le Corps des Marines américain et les Forces armées royales marocaines ». Les deux dirigeants se sont engagés à rechercher de nouvelles possibilités de coopération et à soutenir la stabilité régionale en renforçant le professionnalisme et les capacités des forces navales et amphibies de la région.

En outre, les deux dirigeants ont exprimé la valeur de forums comme le Naval Infantry Leaders Symposium-Africa (NILS-A), un symposium multinational axé sur l’Afrique prévu plus tard cette année, conçu pour rassembler les nations partenaires avec les forces marines et les infanteries navales pour l’interopérabilité et les capacités de réponse aux crises, et favoriser les relations qui amélioreront la sécurité du domaine maritime de l’Afrique.

Il y a une année, le Pentagone a annulé l’exercice naval «African Sea Leon 2020» avec les forces armées royales dont le coup d’envoi était prévu le 8 janvier 2020 à Agadir.