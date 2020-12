Quid du programme nucléaire iranien après l’assassinat de son « cerveau » ? 

La décision a été prise dans la foulée de l’assassinat, commis vendredi 27 novembre, d’un des grands scientifiques iraniens, Mohsen Fajrizadeh, considéré comme l’un des «pères» du programme nucléaire iranien.

S’adressant au parlement dimanche 29 novembre, son président, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que les ennemis «ont peur» de voir le pays se renforcer, réaffirmant qu’ils ne regretteront pas les actes criminels, sauf si l’Iran leur répond de manière ferme, relate Fars.

Actuellement, l’Iran enrichit son uranium à 4%, alors que le taux prévu par l’accord nucléaire est de 3,67%. Le projet ratifié implique la production et le stockage de 120 kilogrammes d’uranium enrichi à 20% par an, aussi bien que supérieur à 20%, ce dernier étant considéré comme de qualité militaire. La production d’uranium faiblement enrichi devrait passer à 500 kilogrammes par mois.

En outre, les députés iraniens exigent l’utilisation de milliers de centrifugeuses IR-2M et 164 centrifugeuses IR-6 pour l’enrichissement de l’uranium dans un délai de trois mois, alors que l’accord nucléaire n’autorise que l’utilisation de centrifugeuses de génération IR-1.

Enfin, le parlement compte «optimiser» le réacteur d’Arak et lancer la construction d’un deuxième.

Auparavant, le parlement iranien avait approuvé le projet d’action stratégique pour lever les sanctions appelant à renoncer au protocole additionnel donnant à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) un accès plus large à l’information et aux emplacements d’État.

Ainsi, si, trois mois après l’adoption de cette loi, les relations bancaires de l’Iran en Europe et le montant des achats européens de pétrole iranien ne reviennent pas «à la normale» et à des conditions satisfaisantes, le gouvernement est tenu d’arrêter la mise en œuvre volontaire du protocole additionnel, conclut Fars.

Retour US à l’accord de 2015

Tout cela intervient à l’heure où le président US nouvellement élu, a évoqué la possibilité de revenir à l’accord signé en 2015 entre l’Iran et les grandes puissances.

C’est ce qui ressort de l’interview avec Joe Biden publiée mercredi par Thomas Friedman, dans les colonnes du New York Times .

Interrogé sur son attachement à son opinion concernant l’accord nucléaire, dont il a fait part dans un article daté du 13 septembre publié sur le site web de CNN, J. Biden a déclaré : « Ce sera difficile, mais oui ». « Si l’Iran se conforme de nouveau au respect de l’accord nucléaire, les États-Unis peuvent revenir à l’accord comme point de départ pour poursuivre les négociations et lever les sanctions, imposées par le président Donald Trump à l’Iran », avait écrit J. Biden à l’époque.

« On parle beaucoup des missiles de précision de l’Iran et d’autres choses encore qui déstabilisent la région, mais le meilleur moyen de parvenir à la stabilité dans la région, est de traiter l’accord nucléaire », a fait observer J. Biden, dans son entretien au New York Times.

Bien que les hauts dirigeants affirment que l’acquisition d’une bombe nucléaire est prohibé dans l’islam, J. Biden a ajouté: « Si l’Iran obtient la bombe nucléaire, cela mettra une pression énorme sur les Saoudiens, la Turquie, l’Égypte et d’autres pays pour obtenir des armes nucléaires à leur tour ». Comme il a assuré que Washington, en concertation avec ses alliés et ses partenaires, participera aux négociations et suivra les accords qui peuvent resserrer et étendre les restrictions nucléaires sur l’Iran, et traiter son programme de missiles. « Les États-Unis ont toujours la possibilité d’annuler les sanctions, si nécessaire, et l’Iran le sait parfaitement », a-t-il dit.

Selon le New York Times, J. Biden et son équipe chargée de la sécurité nationale, estiment qu’une fois que les deux parties (américaine et iranienne) reviennent à l’accord nucléaire, il devrait y avoir – dans un délai très court – un round de négociations pour essayer de prolonger la période des restrictions sur la production iranienne de matières fissiles, qui peuvent être utilisées pour fabriquer une bombe nucléaire.