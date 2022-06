R.T. Erdogan braqué sur l’élargissement de l’OTAN : Et exige des faits de la Suède et de la Finlande

R. T. Erdogan a déclaré mercredi qu’il « ne peut pas laisser l’OTAN s’étendre dans les circonstances actuelles ». Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue vénézuélien N. Maduro, il a commenté l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN en déclarant que « l’alliance est une organisation de sécurité, pas une organisation qui soutient le terrorisme », notant qu’ « Ankara a traversé une expérience amère avec la France et la Grèce, et il ne veut pas le répéter avec la Suède et la Finlande ».

« Tant que l’interview des chefs terroristes est diffusée à la télévision d’Etat suédoise, ils ne peuvent pas être admis à l’OTAN, et il en va de même pour la Finlande », a-t-il ajouté.

Le président turc a souligné que « la position de son pays sur l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN ne changera pas tant que les conditions d’Ankara ne seront pas remplies ». Lors d’une conversation téléphonique avec Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, il a déclaré que les inquiétudes de la Turquie concernant l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance étaient fondées sur « des motifs justes et légaux ».

La présidence turque a indiqué, il y a quelques jours, qu’un haut conseiller du président a déclaré à son homologue américain que la Turquie souhaitait voir des « mesures concrètes » de la Finlande et de la Suède, concernant la présence de ce qu’elle a qualifié d’ « organisations terroristes » dans les deux pays, avant d’examiner leurs demandes d’adhésion aux États-Unis. La Turquie s’est opposée à l’adhésion des deux pays à l’alliance occidentale au motif qu’elle « abrite des personnes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan et à d’autres groupes qu’elle considère comme terroristes, et parce que les deux pays ont arrêté les exportations d’armes vers la Turquie en 2019 ».

Selon des sources de Reuters, les pourparlers qui ont eu lieu en Turquie le 27 mai entre des responsables turcs et des délégations de Suède et de Finlande ont peu avancé sur les motifs de l’objection d’Ankara à l’adhésion des deux pays à l’OTAN.

Le président turc a déclaré, plus tôt, que les pourparlers entre la Turquie et les délégations finlandaise et suédoise n’étaient pas au « niveau attendu », et qu’ « Ankara ne pouvait pas accepter l’entrée de pays qui soutiennent le terrorisme » dans l’OTAN.

Dans un autre contexte, le président turc a souligné, lors d’une conférence de presse avec son homologue vénézuélien, que « les deux pays ont des points de vue similaires sur de nombreux sujets de la scène internationale ». « Je partage avec le président Maduro la même position contre l’imposition de sanctions unilatérales au Venezuela », a-t-il ajouté tout en soulignant que « la Turquie se tiendra aux côtés du Venezuela ami, comme elle l’a fait jusqu’à présent ».

Le président vénézuélien est arrivé en Turquie pour une visite officielle, où il a été reçu par des responsables turcs à l’aéroport d’Ankara. N. Maduro a exprimé sa joie au début de sa tournée internationale depuis le territoire turc, notant sa confiance dans le fait que les deux parties renforceront les liens d’union et de coopération entre les peuples vénézuélien et turc.